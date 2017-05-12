Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.05:
$ 57.16
€ 62.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Guardian: в Англии больницы подверглись кибератаке

Международная панорама
12 мая, 17:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, мая. /ТАСС

По словам врачей, хакеры блокируют компьютерные сети больниц и требуют выкуп за восстановление их работы

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Больницы по всей территории Англии подверглись крупномасштабной кибератаке. Об этом сообщила газета The Guardian.

По словам врачей, хакеры блокируют компьютерные сети больниц и требуют выкуп за восстановление их работы.

Ранее стало известно, что кибератаке подверглись компьютерные сети испанской компании связи Telefonica, хакеры также потребовали от нее выкуп.

Смотрите также

Хакеры временно заблокировали сайты нескольких французских СМИ

Глава минобороны Дании утверждает, что хакеры из РФ взломали почту его подчиненных

СМИ: хакеры взломали сотни каналов YouTube

Посвященный референдуму по Brexit сайт могли взломать хакеры

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Великобритания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
17 главных фото недели: лица Дня Победы, голы Путина, рукопожатие Лаврова и Трампа
Черноморский флот России
"Живая Победа": история войны в лицах
Фото
Сеул, 7 мая
4
В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню Победы
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: над Черным морем обнаружен тяжелый беспилотник США
2
Ушаков: Москва готова на ответные меры, если США не вернут изъятую дипсобственность РФ
3
Экс-глава Внешпромбанка Маркус получила девять лет колонии за хищение 114 млрд руб.
4
Сбербанк разрешил перевыпускать карты в любом отделении по всей стране
5
Сведут минимумы: кому поможет повышение МРОТ до прожиточного минимума
6
Косачев: безвизовый режим с ЕС выбил остатки здравого смысла из Порошенко
7
Трамп: США будут работать с Украиной над мирным решением конфликта в стране
Темы дня
Загрузка...
Реклама