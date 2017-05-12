Guardian: в Англии больницы подверглись кибератаке

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Больницы по всей территории Англии подверглись крупномасштабной кибератаке. Об этом сообщила газета The Guardian.

По словам врачей, хакеры блокируют компьютерные сети больниц и требуют выкуп за восстановление их работы.

Ранее стало известно, что кибератаке подверглись компьютерные сети испанской компании связи Telefonica, хакеры также потребовали от нее выкуп.