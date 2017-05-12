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МТБЮ отказался освободить Младича для лечения в России

Международная панорама
12 мая, 19:01 дата обновления: 12 мая, 19:23 UTC+3

Международный трибунал "не уверен, что обвиняемый вернется на место проведения суда"

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Ратко Младич

Ратко Младич

© EPA/MARTIN MEISSNER POOL

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) в пятницу отказался временно освободить бывшего командира армии боснийских сербов Ратко Младича по состоянию здоровья для прохождения лечения в России. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Трибунал решил, что он "не уверен, что обвиняемый вернется на место проведения суда, если ему будет предоставлено временное освобождение". Согласно решению судей, адвокаты Младича не смогли убедить их в том, что их подзащитный не получает адекватного лечения в тюрьме, где он находится. Они также постановили, что состояние здоровья обвиняемого "позволяет ему оставаться в заключении".

20 марта юристы бывшего главнокомандующего вооруженными силами Республики Сербской направили в МТБЮ процессуальное ходатайство о временном освобождении обвиняемого и его переводе на лечение в Россию. "Руководствуясь соображениями гуманности, Российская Федерация откликнулась на просьбу сербского генерала и предоставила МТБЮ соответствующие гарантии для положительного решения вопроса", - указали ранее в МИД РФ.

Младич обвиняется в геноциде, нарушении законов и обычаев войны и преступлениях против человечности, предположительно совершенных в 1992-1995 годах в Боснии и Герцеговине. Он скрывался от международного правосудия почти 16 лет, пока не был арестован в Сербии в мае 2011 года и экстрадирован в Гаагу. Его дело является последним на рассмотрении в МТБЮ. Ожидается, что вердикт в отношении бывшего командующего армией боснийских сербов будет вынесен в ноябре 2017 года, при этом у обвиняемого сохранится возможность для апелляции.

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