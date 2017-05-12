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Папа Франциск заявил о своем доверии к России и ее народу

Международная панорама
12 мая, 19:06 UTC+3 ФАТИМА корр. ТАСС, Алексей Букалов

Понтифик добавил, что придает большое значение развитию отношений между Римской католической и Русской православной церквями

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ФАТИМА /Португалия/, 12 мая. /Спец. корр. ТАСС Алексей Букалов/. Папа римский Франциск заявил о своем глубоком доверии к России и к ее народу.

"Я верю в Россию. В это паломничество я отправился с мыслью о России. И не только потому, что ваша страна занимает особое место в фатимских пророчествах Девы Марии. Я придаю большое значение развитию отношений между Римской католической и Русской православной церквями, и благодарен Московскому патриархату за его усилия в этом же направлении", - сказал он в беседе с корреспондентом ТАСС на борту спецсамолета, доставившего понтифика из Рима в Португалию.

В качестве примера такой политики взаимодействия римский первосвященник привел предстоящее принесение части мощей Святителя Николая Чудотворца в Москву и в Санкт-Петербург.

Папа Франциск после трехчасового перелета из Рима приземлился на португальской военной базе Монти-Реаль. Визит папы римского в Португалию проходит в связи со 100-летием знаменитых явлений Богородицы. Понтифик совершит паломничество в селение Фатима, в окрестностях которого 13 мая 1917 года, согласно преданию, состоялось первое явление Девы Марии трем пастушкам.

В этом году празднование юбилея приняло особый размах, а начинающаяся папская поездка призвана стать кульминацией торжеств. В 1917 году (с мая по октябрь) Дева Мария шесть раз являлась трем маленьким пастушкам на поле близ Фатимы. Богородица поведала детям о грозящих миру бедствиях: о грядущей атеистической революции в России и последующем возвращении страны к вере, об окончании Первой мировой войны, о Второй мировой войне, о покушении на папу римского (речь шла о "епископе в белом, павшем окровавленным среди толпы").

Утром в субботу, когда исполняется ровно 100 лет с первого явления Девы Марии, папа Франциск встретится с премьер-министром Португалии Антониу Коштой. Затем римский первосвященник отправится в фатимскую базилику Божией Матери Розария и возглавит мессу на паперти этого храма. В ходе богослужения понтифик проведет обряд канонизации Жасинту и Франсишку Марту, ставших вместе со старшей сестрой Лусией свидетелями явления Богородицы. Эта церемония будет главным событием поездки.

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