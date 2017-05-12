КНДР призвала страны не осуществлять введенные против нее санкции СБ ООН

ООН, 12 мая. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. КНДР обратилась к государствам-членам ООН с призывом не осуществлять введенные против нее санкции Совета Безопасности, пока их правомочность не будет рассмотрена на международном юридическом форуме. В опубликованном обращении постоянное представительство страны при ООН обвинило США, добивающиеся ужесточения рестрикций в отношении Пхеньяна, в преступлениях против человечности.

В северокорейской дипмиссии напомнили, что ранее в этом году обратились к секретариату ООН с просьбой организовать международный форум для обсуждения правомочности резолюций Совбеза, запрещающих КНДР разработку ядерного оружия и средств его доставки, а также предусматривающих суровые санкции в отношении страны. В письме, разосланном в постпредства 192 стран-членов ООН, Пхеньян "призывает все государства-члены ООН пересмотреть действия по осуществлению (рестрикций - прим. ТАСС) до тех пор, пока правомочность санкционных резолюций не будет уточнена на международном форуме юристов". При этом выполнение странами решений СБ, подчеркнула северокорейская сторона, "будет воспринято как причастность к незаконному поведению, противоречащему международным нормам".

Постпредство КНДР подвергло резкой критике США и санкционный комитет Совбеза за организацию встреч с региональными группами в ООН, цель которых - добиться от государств осуществления санкций в отношении Пхеньяна, чтобы склонить его к диалогу по денуклеаризации Корейского полуострова. Как утверждает северокорейская дипмиссия, на закрытых встречах комитета США угрожают другим странам карательными мерами в случае, если те не будут осуществлять рестрикции против КНДР в полной мере.

По информации Пхеньяна, на встречах комитета СБ ООН уделяется внимание деятельности компаний, работающих в сфере ресторанного бизнеса, на предмет нарушения санкций, которые включают запрет на поставки в КНДР оборудования и технологий двойного назначения, авиационного топлива, а также предметов роскоши. Как заявили в северокорейской миссии, "враждебные действия" США и санкционного комитета, которые пытаются отбросить КНДР "обратно в каменный век", "являются преступлением против человечности", а также противоречат самим резолюциям Совбеза, согласно которым рестрикции не должны повлечь гуманитарные последствия для гражданского населения КНДР.

"США так боятся великой военной мощи КНДР, в основе которой лежат ядерные силы, что воображают, что ресторанный бизнес производит ядерное оружие или баллистические ракеты, а санкционный комитет, превратившийся в инструмент политики США против КНДР, выставляет себя на посмешище перед международным сообществом из-за своей истерии вокруг санкций", - говорится в документе.