СМИ: в Киеве снесли последний памятник Ленину

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КИЕВ, 12 мая. /ТАСС/. В Киеве снесли последний памятник Ленину, который, несмотря на тотальную декоммунизацию на Украине, долгое время стоял в Голосеевском районе на территории промышленной зоны. Об этом сообщило в пятницу "Громадське" (Общественное) телевидение Украины.
Снос памятников советским деятелям на Украине финансируется из государственного бюджета. Монумент Ленину, который затерялся в сквере промзоны, по документам считался уже снесенным. Власти района отказались его повторно демонтировать. В итоге памятник был снесен за счет владельца территории промзоны.
Памятники Ленину массово стали сноситься на Украине с мая 2015 года, когда вступил в силу закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов и запрете пропаганды их символики". По закону должны быть снесены памятники всем деятелям "коммунистического и нацистского режимов". Всего за последние два года на Украине снесли около 1500 памятников.