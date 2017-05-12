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Пресс-пул Белого дома выступил против отмены регулярных брифингов для журналистов

Международная панорама
12 мая, 20:27 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Андрей Шитов

Президент Ассоциации корреспондентов при Белом доме Джефф Мейсон отметил, что отмена брифингов ослабила бы подотчетность и транспарентность

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ВАШИНГТОН, 12 мая. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Пресс-пул Белого дома выступил против намерения президента США Дональда Трампа отменить брифинги для журналистов.

"Отмена брифингов ослабила бы подотчетность, транспарентность и возможность для американцев убеждаться в том, что при действующей системе в США ни один политик не поставлен так высоко, что до него не добраться с вопросами", - указал президент Ассоциации корреспондентов при Белом доме Джефф Мейсон. По его словам, ассоциация "возражала бы против любых шагов, способных поставить под угрозу данный конституционный принцип".

Ранее Трамп через Twitter задался вопросом о том, "не лучше ли отменить все будущие "пресс-брифинги" и перейти к раздаче письменных ответов (на вопросы журналистов) ради точности". На его взгляд, при его "высокой активности" на президентском посту его представители просто не успевают следить за событиями и с "абсолютной точностью" отвечать на вопросы с трибуны Белого дома.

Пресс-секретарь прежнего президента США Джош Эрнест сразу после этого также через Twitter выразил уверенность в том, что эта задача вполне решаема, если глава государства сам "отдает приоритет честности и точности" и того же требует от подчиненных.

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