Помощник Трампа: турне по странам Ближнего Востока было инициативой самого президента

ВАШИНГТОН, 12 мая. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Президент США Дональд Трамп сам принял решение отправиться в турне по странам Ближнего Востока. Об этом заявил в пятницу помощник президента США по национальной безопасности генерал Герберт Макмастер на брифинге для журналистов.

"Это инициатива президента", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Трамп в ближайшее время посетит ряд стран на Ближнем Востоке и в Европе. Свою первую зарубежную поездку он начнет с визита в Саудовскую Аравию.