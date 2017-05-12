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El Mundo: произошедшая в Испании кибератака затронула и другие страны

Международная панорама
12 мая, 21:08 дата обновления: 12 мая, 21:10 UTC+3 МАДРИД /Корр. ТАСС, Екатерина Воробьева

Речь идет о вредоносной программе WannaCry, которая крадет архивы, после чего требует выкуп

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© Carl Court/Getty Images

МАДРИД, 12 мая. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Кибератака, произошедшая в пятницу в Испании, распространилась на международном уровне и затронула множество государств. Об этом сообщила газета El Mundo.

По ее информации, ряд объектов Национальной системы здравоохранения (NHS) Великобритании подверглись хакерской атаке, которая также на разных уровнях затронула Россию, США, Канаду, Китай, Италию. Эксперты не исключают, что в списке может значиться до 75 государств.

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Отмечается, что речь идет о вредоносной программе WannaCry. Ее смысл заключается в краже архивов с последующим требованием выкупа.

Ранее сообщалось, что внутренняя сеть испанской телекоммуникационной компании Telefonica подверглась атаке хакеров. Нарушители требуют выкуп от компании в виртуальной валюте биткоин. Всем сотрудникам Telefonica было велено выключить свои компьютеры.

Хакеры направили "послание", в котором говорится, что выкуп должен поступить до 15 мая. В противном случае цифра будет расти. Если же до 19 мая деньги не поступят, нарушители обещают удались архивы Telefonica, к которым они получили доступ. Предполагается, что атакам подверглись и другие компании Испании.

В то же время представители СК и МВД России сообщили, что атак на внутренние сети органов зафиксировано не было

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