Белый дом отказался комментировать твит Трампа о записях разговоров с Коми

ВАШИНГТОН, 12 мая. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Президент США Дональд Трамп высказал все, что хотел, по поводу возможности существования записи разговоров между ним и экс-директором Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймсом Коми. Об этом заявил официальный представитель Белого дома Шон Спайсер на регулярном брифинге для журналистов.

"Президенту нечего добавить по этому вопросу", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов. "Твит говорит сам за себя", - добавил Спайсер.

Ранее Трамп посоветовал уволенному с поста директора ФБР Коми надеяться на то, что не существует записей их разговоров, прежде чем он начнет осуществлять утечки данных в СМИ.

Трамп по рекомендации министра юстиции и генпрокурора Джеффа Сешнса и его заместителя Рода Розенстайна принял решение уволить Коми с поста директора ФБР. Он объяснил это тем, что Коми не в состоянии эффективно выполнять свои функции.

Последний возглавлял ФБР менее четырех лет. Он был назначен на эту должность в июне 2013 года предыдущим президентом Бараком Обамой. В июле 2013 года Сенат Конгресса США утвердил его на данном посту.