СМИ: в Бразилии кибератака затронула электронную систему суда штата Сан-Паулу

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 12 мая. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Электронная система Регионального суда бразильского штата Сан-Паулу была выведена из строя в результате кибератаки. Об этом сообщила в пятницу на своем сайте газета Folha di Sao Paolo.
По информации издания, сотрудники суда получили от специалистов рекомендацию немедленно выключить свои компьютеры. В 14:45 по местному времени (20:45 мск) сайт учреждения не функционировал.
Ранее сообщалось, что внутренняя сеть испанской телекоммуникационной компании Telefonica подверглась атаке хакеров. Нарушители потребовали от компании заплатить выкуп в виртуальной валюте биткоин. Хакеры направили "послание", в котором говорится, что выкуп должен поступить до 15 мая - в противном случае требуемая сумма будет расти. Если же до 19 мая деньги не поступят, злоумышленники пообещали удалить архивы Telefonica, к которым они получили доступ.
Предполагается, что от действий хакеров пострадали и другие компании Испании.
По информации испанской газеты El Mundo, кибератака на разных уровнях затронула Россию, США, Канаду, Китай, Италию. Эксперты не исключают, что в списке может значиться до 75 государств. Известно также, что хакерской атаке подвергся ряд объектов Национальной системы здравоохранения (NHS) Великобритании.