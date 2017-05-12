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СМИ: в Бразилии кибератака затронула электронную систему суда штата Сан-Паулу

Международная панорама
12 мая, 21:57 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО /Корр. ТАСС, Дарья Юрьева

Сайт учреждения перестал функционировать в 20:45 по московскому времени

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 12 мая. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Электронная система Регионального суда бразильского штата Сан-Паулу была выведена из строя в результате кибератаки. Об этом сообщила в пятницу на своем сайте газета Folha di Sao Paolo.

По информации издания, сотрудники суда получили от специалистов рекомендацию немедленно выключить свои компьютеры. В 14:45 по местному времени (20:45 мск) сайт учреждения не функционировал.

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Ранее сообщалось, что внутренняя сеть испанской телекоммуникационной компании Telefonica подверглась атаке хакеров. Нарушители потребовали от компании заплатить выкуп в виртуальной валюте биткоин. Хакеры направили "послание", в котором говорится, что выкуп должен поступить до 15 мая - в противном случае требуемая сумма будет расти. Если же до 19 мая деньги не поступят, злоумышленники пообещали удалить архивы Telefonica, к которым они получили доступ.

Предполагается, что от действий хакеров пострадали и другие компании Испании.

По информации испанской газеты El Mundo, кибератака на разных уровнях затронула Россию, США, Канаду, Китай, Италию. Эксперты не исключают, что в списке может значиться до 75 государств. Известно также, что хакерской атаке подвергся ряд объектов Национальной системы здравоохранения (NHS) Великобритании.

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