Ультиматум Курца: Австрия на пороге досрочных выборов в парламент

Внезапная отставка вице-канцлера, министра экономики и председателя Австрийской народной партии Райнхольда Миттерленера прогремела как гром среди ясного неба и стала катализатором обострения внутриполитической ситуации в Австрии.

Коалиционное правительство республики, которое в настоящее время состоит из двух основных политических сил - Социал-демократической партии Австрии (СПА) и Австрийской народной партии (АНП) - на протяжении полугода сотрясает череда разногласий по самым насущным вопросам. Теперь же оно в буквальном смысле стало трещать по швам, когда из-за одного публичного выступления главы МИД Себастьяна Курца и главного кандидата на пост руководителя АНП после ухода Миттерленера на горизонте замаячила угроза распада коалиции и досрочных парламентских выборов осенью этого года, вместо запланированных очередных на 2018 год.

Программа правительства

Первым тревожным звонком для коалиции стал зимой этого года вопрос согласования рабочей правительственной программы на 2017-2018 гг. Несогласие членов кабинета министров, где посты распределены равномерно между СПА и АНП, по многим ее положениям породило разговоры о возможном распаде правительства. Министры из двух лагерей долго не могли согласовать, а затем принять повестку будущей совместной работы. Каждая из партий упрекала друг друга в инсценировке рабочего процесса. Председатель СПА и канцлер Кристиан Керна даже предъявлял АНП ультиматум, что, если не будет принято общее решение, дальнейшего смысла в сотрудничестве двух политических сил нет.

В конце концов партнеры смогли по итогам длительного и напряженного переговорного марафона договориться о плане предстоящей работы, которая предусматривает более четырех десятков пунктов в сфере экономики, социальной политики, безопасности, интеграции, образования и инноваций. Наибольшее внимание было приковано к мерам в сфере безопасности и интеграции, а именно: ношению женщинами бурки в общественных местах, создание специальных центров, куда будут депортировать нелегалов и обязательное посещение беженцами курсов изучения немецкого языка, ценностей и культуры страны пребывания, и в случае нарушения этих положений отныне введены штрафы. Инициатором этих мер выступила как раз консервативная АНП, СПА же оставалось пойти на уступки и начать их реализацию, чтобы не допустить коллапса во власти. Затем Национальный совет (нижняя палата парламента) принял резолюцию с требованием к правительству реализовать представленную программу и на политическом ландшафте воцарилось временное затишье.

Отставка вице-канцлера

Однако поворотный момент наступил весной, когда 10 мая последовало неожиданное заявление вице-канцлера, министра науки, научных исследований и экономики Австрии, а также председателя АНП Райнхольда Миттерленера об уходе в отставку со всех политических постов. Он объяснил свое решение тем, что хочет защитить себя от грязной кампании, которая развернулась против него среди некоторых однопартийцев и в СМИ, косвенно указывающих на необходимость смены председателя. Миттерленер поблагодарил канцлера за сотрудничество и подверг критике некоторых однопартийцев. При этом политик подчеркнул, что в будущем необходимо разделять партийную работу и должность в правительстве.

В тот же день канцлер Кристиан Керн объявил, что действующий кабмин должен сохранить партнерство. Он отметил, что хотел бы видеть на посту председателя АНП главу МИД Себастьяна Курца и предложил ему продолжить сотрудничество двух партий с целью внедрения общих реформ. По его словам, общая программа правительства пользуется поддержкой и имеет хорошие перспективы для ее реализации. "Моя цель - продолжить сотрудничество с АНП", - подчеркнул он.

Стоит отметить, что разговоры об отставке Миттерленера не утихали несколько последних месяцев в связи с необходимостью придать АНП новый импульс в преддверии грядущих в 2018 году парламентских выборов. Наблюдатели отмечали, что СПА может на них добиться положительного для себя результата, а если ей не получится завоевать большинство голосов, тогда социал-демократы не станут предлагать АНП войти в состав правительства и могут образовать новую коалицию вместе с правой Австрийской партией свободы, рейтинги которой значительно выше традиционных политических сил.

При этом эксперты называли главным и единственным кандидатом на должность руководителя АНП - энергичного и самого популярного политика Австрии - министра по делам Европы, интеграции и внешних сношений Себастьяна Курца. Сам Курц до этого момента заявлял, что пока не готов возглавить партию. Как отметил обозреватель телекомпании О-эр-эф Вольфганг Гайер, "если Курц возглавит партию, то он возьмется ее реформировать и будет подходящим кандидатом на эту должность". Миттерленер же был представителем старой школы, многое сделал для партии, но нужен новый толчок.

Ультиматум Курца

В конце концов все с нетерпением ждали реакции Курца, который долгое время хранил молчание, но все-таки сделал громкое заявление, что считает правильным провести досрочные парламентские выборы и позволить австрийскому народу самостоятельно определить будущее правительства. При этом он сразу же выдвинул условие, что готов встать у руля партии, если ему предоставят в ней свободу решений и действий, и партия пойдет за ним на досрочные выборы.

"События последних дней породили справедливый вопрос, что будет дальше с АНП и правительством. Вы знаете, я не глава АНП и не могу говорить за партию, поэтому буду говорить за себя", - сказал Курц на специально созванной конференции в МИД и привел в пример свою четкую и ясную позицию по вопросу интеграции, закрытию западного балканского маршрута и по проблеме отношений с Турцией.

Министр также подчеркнул, что отказывается от предложения канцлера Кристиана Керна, который хочет видеть главу МИД председателем АНП и продолжить работу коалиционного правительства под своим руководством. "Можно поменять руководителей и делать вид, что ничего не произошло, но через некоторое время мы вернемся к тому моменту, с которого все начиналось. Я думаю, что решение, в каком направлении должна развиваться наша страна, должны принимать избиратели", - отметил Курц. По его словам, канцлер может пытаться создать правительство меньшинства, "но единственный правильный путь - досрочные выборы, которые позволят осуществить преобразования в Австрии".

Тревожный сигнал для ОБСЕ

Озвученная позиция главы МИД Австрии, который одновременно является действующим председателем в ОБСЕ, вызвала неоднозначную реакцию в этой организации. Ведь ОБСЕ из-за сложившейся обстановки рискует остаться без председателя, должность которого в этом году занимает Себастьян Курц. Свои опасения по этому поводу высказали некоторые австрийские дипломаты, а также председатель Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ Кристин Муттонен. Она в свою очередь является членом СПА и вряд ли встала бы на сторону министра.

"Курц позорит Австрию в ОБСЕ. Международные обязательства страны должны быть превыше личных карьерных интересов", - отметила Муттонен. "Рисковать сегодня дееспособностью ОБСЕ в такой сложной международной обстановке - халатность, - добавила она. - Как председатель ПА ОБСЕ я обеспокоена тем, что собственные интересы ставятся выше мира и стабильности в Европе".

Должность действующего председателя ОБСЕ привязана к министру иностранных дел страны, которая председательствует в ОБСЕ, и его не просто заменить другим высокопоставленным дипломатом. Курц при этом пока не делал никаких заявлений относительно будущей работы в качестве главы МИД, потому что страна погрузилась в решение более важной для себя проблемы.

День "Икс" - воскресенье

Окончательное решение о назначении нового председателя партии должно быть принято на заседании партийного правления в воскресенье. Тогда же станет ясно, захочет ли новый руководитель продолжить работу коалиционного правительства, или же он предложит провести досрочные парламентские выборы. Наблюдатели уже рассматривают несколько сценариев развития событий, по одному из которых Курц должен возглавить партию, занять пост вице-канцлера и организовать новые выборы.

Большинство представителей АНП уже высказываются в поддержку Курца, который сможет оживить партию, внести свежий взгляд и повести к победе на выборах. В то же время канцлер Кристиан Керн в случае требования АНП провести досрочные выборы намерен исключить всех министров этой партии из кабинета министров и продолжить работу правительства меньшинства. Представители СПА уже потребовали извинений от Курца за отказ канцлеру и даже заговорили от лица Керна о возможной отставке министра иностранных дел. "Мы не хотим новых выборов и будем пытаться находить в парламенте взвешенные решения, если нужно даже на основе непостоянного большинства", - заявил Керн.

Однако эксперты говорят, что механизм досрочных выборов запущен и вряд ли их что-то сможет остановить. Тем более, что оппозиция в лице правой Австрийской партии свободы и Новой Австрии также выступает за перевыборы и не допустит единоличного правления СПА в правительстве.

Теперь же рассматриваются несколько вариантов событий дня "икс", который наступит в Австрии в это воскресенье. По мнению газеты Der Standard, первый вариант: Курц займет должность председателя и спровоцирует досрочные выборы. Второй: Курц станет главой АНП, вице-канцлером и сохранит за собой пост министра иностранных дел, правительство продолжит работу до осени 2018 года, в итоге министр станет ведущим кандидатом и возглавит партийный список на выборах. Третий и маловероятный сценарий предполагает, что он останется главой МИД, а должность председателя и вице- канцлера достанется министру финансов Хансу Йоргу Шеллингу или главе МВД Вольфгангу Соботке.

Тем временем рейтинги Австрийской народной партии стали идти вверх. Отставка Миттерленера породила эффект землетрясения, которое играет на руку популярности партии. Так, газета Österreich провела блиц-опрос, и его результаты оказались весьма сенсационными. Согласно опубликованным данным, если бы выборы в парламент состоялись в Австрии в это воскресенье, тогда "народники" вместе с Курцем набрали бы большинство голосов в 35%, второе место досталось бы правой АПС и Хайнцу-Кристиану Штрахе (25%), СПА и Керн оказались бы лишь на третьем месте с итоговым показателем в 21%.

Дмитрий Валеев