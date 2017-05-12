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Сноуден: АНБ косвенно виновата в кибератаке, поразившей компьютеры в 74 странах

Международная панорама
12 мая, 23:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, мая. /ТАСС

Экс-сотрудник американских спецслужб сообщил, что АНБ создала инструменты для проведения атак, несмотря на предупреждения

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МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Агентство национальной безопасности (АНБ), электронная разведка США, косвенно несет ответственность за кибератаку, поразившую в пятницу десятки тысячи компьютеров в десятках стран мира, в том числе в больницах Великобритании. Такую точку зрения высказал бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден на своей странице в сети Twitter.

"Вот это да: решение АНБ создать инструменты для атаки на американское программное обеспечение сейчас угрожает жизни пациентов в больницах", - написал Сноуден. "Несмотря на предупреждения, АНБ создала опасные инструменты для проведения атак, которые могут поражать западное программное обеспечение, сегодня мы видим, чего это стоило", - добавил он. "Если бы АНБ сообщило бы об уязвимости программы, когда она обнаружила ее, то больницы имели бы годы - не месяцы - на то, чтобы подготовиться", - добавил бывший сотрудник спецслужб США. "В свете сегодняшней атаки, Конгресс (США - прим. ТАСС) должен спросить у АНБ, известно ли ему о других уязвимостях в программном обеспечении, которое используется в наших больницах", - считает Сноуден.

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Компания "Лаборатория Касперского" на 21:45 мск зафиксировала 45 тыс. попыток хакеров атаковать компьютеры по всему миру с помощью вируса-шифровальщика. Хакеры пытались атаковать компьютеры в 74 странах, наибольшее число попыток заражений наблюдается в России. По информации компании, за расшифровку данных злоумышленники требуют заплатить $600 в криптовалюте Bitcoin. Вирус, с помощью которого хакеры осуществили атаку, использует уязвимость в программе компании Microsoft.

Организовавшие кибератаки по всему миру хакеры воспользовались шпионским программным обеспечением, которое якобы применяло АНБ, сообщила американская газета Politico. По ее данным, злоумышленники, требующие выкуп за восстановление работы компьютерных сетей, использовали шпионское ПО, которое ранее распространила группа хакеров, выступающая под псевдонимом Shadow Brokers. Они утверждали, что получили доступ к якобы разработанным АНБ программам.

Эдвард Сноуден - бывший сотрудник ЦРУ США, работавший также в частной компании, выполнявшей заказы АНБ. В 2013 году он предал огласке сведения о методах электронной слежки американских спецслужб. Спасаясь от преследования со стороны США, Сноуден направил запросы на получение убежища властям более чем 20 стран, включая Россию. 1 августа 2014 года он получил вид на жительство в РФ на три года и с тех пор находится на территории России.

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