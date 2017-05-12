Экс-президент Финляндии Мауно Койвисто умер на 94-м году жизни

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ХЕЛЬСИНКИ, 12 мая. /Корр. ТАСС Нина Бурмистрова/. Экс-президент Финляндии Мауно Койвисто, руководивший страной с 1982 по 1994 год, скончался в Хельсинки. Об этом сообщила канцелярия действующего финского президента Саули Ниинистё.
"Мауно Койвисто умер 12 мая 2017 года в госпитале Мейлахти (в Хельсинки). Ему было 93 года", - говорится в сообщении.
Койвисто был президентом Финляндии в течение 12 лет. До этого он работал также в качестве премьер-министра, министра финансов и главы Банка Финляндии.
Став главой государства, он долгое время придерживался внешнего курса президента Урхо Кекконена и стремился к установлению близких отношений с руководством СССР и избегал конфликтов. В 1983 году стал почетным председателем Общества "Финляндия - Советский Союз" (в настоящее время носит название "Финляндия - Россия"). Койвисто также был известен тем, что именно при нем началась репатриация в Финляндию ингерманландских финнов, проживавших в СССР.
Он являлся одним из самых пожилых экс-президентов Финляндии, побив прежний возрастной рекорд первого президента страны Каарло Юхо Стольберга. В последние годы Койвисто страдал от болезни Альцгеймера и поэтому нечасто появлялся на публике.