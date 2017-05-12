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СМИ: в атаках на выборный штаб Обамы в 2008 году заподозрили "российских хакеров"

Международная панорама
12 мая, 23:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, мая. /ТАСС

Объектом внимания неизвестных хакеров стали региональные координаторы избирательного штаба Обамы

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Материал из 1 страницы
© AP Photo/Charles Dharapak

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Американские эксперты заподозрили, что за кибератакой на избирательный штаб Барака Обамы во время кампании по выборам президента США в 2008 году могли стоять хакеры, якобы связанные с Россией. С таким утверждением выступила компания в области компьютерной безопасности Area 1 Security, сообщил журнал Newsweek.

В докладе, подготовленном компанией, говорится, что подобным атакам в 2008 году подвергся избирательный штаб соперника Обамы, республиканского кандидата Джона Маккейна, а также ряд сотрудников администрации Обамы после его избрания президентом. Объектом внимания неизвестных хакеров стали региональные координаторы избирательного штаба Обамы, помощники президента, высокопоставленные сотрудники министерств обороны и энергетики, а также несколько официальных лиц, связанных с определением политики в отношении России, в частности, один бывший посол США в Москве. В докладе Area 1 Security эти лица не названы по имени.

По данным авторов доклада, хакеры использовали метод фишинга - присылали на электронную почту сообщения, содержавшие вирус, который заражал компьютеры и использовался для похищения информации. При этом атаки в отношении тех же официальных лиц продолжались после того, как они ушли с государственной службы и перешли на работу в частные компании и исследовательские организации.

Newsweek отмечает, что ранее администрация США обвиняла в кибератаках против избирательных штабов Обамы и Маккейна не Россию, а Китай. В своем докладе компания Area 1 Security не исключает, что КНР все же несет ответственность за кибератаку, осуществленную в 2008 году, однако при этом делает вывод, что Россия якобы могла в то же самое время проводить подобные операции.

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