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Fox: масштабная кибератака, поразившая компьютеры в 74 странах, может повториться

Международная панорама
13 мая, 0:03 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко

В ходе кибератаки использовалась программа электронного шантажа - на экране зараженных компьютеров появлялось требование выплаты солидной суммы в обмен на разблокирование баз данных

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НЬЮ-ЙОРК, 13 мая. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Кибератака, распространившаяся на 74 страны мира и осуществленная с помощью шпионского программного обеспечения, разработанного Агентством национальной безопасности США (АНБ), может повториться. Такое мнение высказал в интервью телекомпании Fox News бывший советник по вопросам национальной безопасности при правительстве штата Нью-Йорк Майкл Бэлбони.

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"Это одна из самых масштабных кибератак, которые мы видели, - заявил он. - Мы вступаем в век, когда вопрос о кибербезопасности будет стоять на первом месте". После нынешней кибератаки, в результате которой пострадали, в частности, базы данных госпиталей, "отношение людей к происходящим кибервзломам изменится", считает он, подчеркнув при этом, что "кибератака такого же масштаба вполне возможна".

В ходе кибератаки, отметила Fox News, использовалась программа электронного шантажа - на экране зараженных компьютеров появлялось требование выплаты солидной суммы в обмен на разблокирование баз данных. Эта шпионская программа, отмечалось в репортаже, была похищена в АНБ США и в 2016 году распространена группой хакеров, выступающей под псевдонимом Shadow Brokers.

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