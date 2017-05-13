Замглавы минюста США против назначения спецпрокурора по делу о "русском следе" на выборах

НЬЮ-ЙОРК, 13 мая. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Первый заместитель министра юстиции США Род Розенстайн не видит необходимости назначать специального прокурора для расследования утверждений о вмешательстве России в прошлогодние американские президентские выборы. Об этом сообщил в пятницу телеканал CNN.

По сведениям его источников, Розенстайн полагает, что в настоящее время данная мера не является целесообразной.

Республиканская партия США, которую представляет действующий президент Дональд Трамп, множество раз отклоняла за последние месяцы призывы своих политических оппонентов - демократов - назначить спецпрокурора по расследованию обстоятельств кибератак на американские политические институты, ответственность за которые Вашингтон приписывает России. Москва неоднократно и публично на самом высоком уровне отвергала эти обвинения.