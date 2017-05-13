Al Jazeera: пять мирных жителей погибли при налете ВВС коалиции у Дейр-эз-Зора

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КАИР, 13 мая. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. Пять мирных жителей погибли при авиаударе, нанесенном ВВС международной коалиции, которую возглавляют США, близ города Дэйр-эз-Зор на северо-востоке Сирии. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на собственные источники.
По имеющейся информации, боевые самолеты коалиции атаковали предполагаемые позиции террористов в населенном пункте Эль-Курия, расположенном на востоке Дейр-эз-Зора.
Отмечается, что буквально два дня назад, в ходе ночного налета ВВС коалиции на сирийскую деревню Эс-Салахия, которая находится на севере города Ракка, было убито не менее 11 местных жителей, в том числе четверо детей.
Город Ракка в настоящий момент удерживается террористами группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Наступление на позиции экстремистов осуществляет арабо-курдская вооруженная коалиция "Силы демократической Сирии", поддержку которой оказывают ВВС коалиции.