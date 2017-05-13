США близки к заключению крупной оружейной сделки с Саудовской Аравией

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ВАШИНГТОН, 13 мая. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Соединенные Штаты близки к завершению переговоров по ряду сделок о продаже вооружений и техническом обслуживании с Саудовской Аравией, сообщил в пятницу агентству Reuters представитель Белого дома высокого ранга.
"Мы находимся на заключительной стадии (переговоров - прим. ТАСС) по целой серии сделок", - сказал он. Всего речь идет о поставках на сумму, которая в течение следующего десятилетия может превысить $300 млрд. Это существенно повысит боеготовность войск королевства, в то же время США намерены продолжать поддерживать обороноспособность Израиля.
Данные соглашения прорабатываются специально под предстоящий визит в Саудовскую Аравию президента США Дональда Трампа, который начнется в конце следующей недели. Эр-Рияд станет первой остановкой в ходе зарубежного турне Трампа.