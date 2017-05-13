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В Венесуэле военные суды отправили за решетку более 150 участников акций протеста

Международная панорама
13 мая, 3:11 UTC+3 МЕХИКО /Корр. ТАСС, Иван Валюк

Прокуратура отказалась выдвигать обвинения против участников акций протеста против исполнительной власти

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МЕХИКО, 13 мая. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Военные суды в Венесуэле приговорили к лишению свободы свыше 150 венесуэльцев, участвовавших в акциях протеста против исполнительной власти во главе с президентом Николасом Мадуро. Об этом сообщила в пятницу неправительственная организация (НПО) "Венесуэльский уголовный форум".

"До 237 человек выросло количество гражданских лиц, представших перед военными судами, и до 155 человек - количество тех, кого они приговорили к лишению свободы", - написал директор НПО Гонсало Имиоб в своем "Твиттере". По его данным, дела протестующих рассматривают военные суды, потому что прокуратура отказалась выдвигать против них обвинения.

С начала апреля в Венесуэле идут масштабные антиправительственные манифестации. НПО "Центр мониторинга за социальной конфликтностью" (OVCS) к 9 мая насчитала свыше 945 таких выступлений, в ходе которых, по ее данным, погибли 44 человека. Число пострадавших при этом приближается к тысяче. Правительство также мобилизует своих сторонников для участия в демонстрациях.

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