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Fox: Трамп посоветовал России и Украине помириться

Международная панорама
13 мая, 5:30 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков

Президент США встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, а затем с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, но СМИ уделили внимание только первой встрече, передает телеканал

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© AP Photo/Susan Walsh

НЬЮ-ЙОРК, 13 мая. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Президент США Дональд Трамп на состоявшихся в среду раздельных встречах с главами МИД России и Украины Сергеем Лавровым и Павлом Климкиным рекомендовал Москве и Киеву нормализовать отношения. Об этом хозяин Белого дома заявил в интервью телеканалу Fox News, которое частично вышло в эфир в пятницу.

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Трамп посетовал, что СМИ освещают его работу на посту президента необъективно, упуская важные моменты. "Я очень активный президент, я занимаюсь Китаем, Японией, Северной Кореей. Я занимаюсь всеми этими вопросами", - отметил он.

"На днях министр иностранных дел России приезжал, чтобы встретиться со мной, а сразу после этого прибыл министр иностранных дел Украины, они (СМИ - прим. ТАСС) не сообщают об этом, - указал американский лидер. - Я сказал: "Ребята, вам надо заключить мир, вам нужен мир".

Президент США отметил, что американские СМИ большое внимание уделили приезду Лаврова, а визит Климкина замолчали. "Они только и говорили про приезд российской стороны", - сказал Трамп.

Лавров прибыл в США во вторник вечером. В среду он встретился в Вашингтоне с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и Трампом. Климкин в среду встретился с вице-президентом США Майклом Пенсом, после чего состоялась короткая беседа украинского министра и Трампа.

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Встреча Лаврова с Тиллерсоном и Трампом
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Трамп, Дональд Лавров, Сергей Викторович Климкин, Павел Анатольевич
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