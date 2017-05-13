ABC: готовившая налоговые документы Трампа компания имеет офис в РФ

НЬЮ-ЙОРК, 13 мая. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Американская юридическая фирма Morgan, Lewis & Bockius, сотрудники которой подготовили документ о том, что у Трампа нет деловых связей с Россией, в 2016 году признана лондонским изданием Chambers & Partners "Лучшей в России юридической фирмой 2016 года". С таким утверждением выступила в пятницу телекомпания ABC.

Сотрудники фирмы Morgan, Lewis & Bockius выступали в роли консультантов по налоговым вопросам для Трампа и его компании Trump Organization c 2005 года, отмечалось в репортаже. В марте нынешнего года они подготовили письмо, в котором на основании анализа налоговых документов Трампа за последние 10 лет пришли к выводу о том, что эти документы "не отражают " связей Трампа с Россией "за немногими исключениями". В пятницу текст письма был распространен Белым домом.

Между тем, как отметила ABC, лондонское юридическое издание Chambers & Partners на ежегодном торжественном мероприятии назвало Morgan, Lewis & Bockius "Лучшей в России юридической фирмой 2016 года". На сайте лондонского издания размещена информация о том, что эта компания, основанная в 1873 году, имеет 29 офисов в США, странах Европы и Азии, а также на Ближнем Востоке.

Представитель компании подчеркнул, что никто из юристов Morgan, Lewis & Bockius не занимался в России какими-либо вопросами, которые могли бы иметь отношение к Трампу. Партнер компании Шери Диллон, отвечая на вопрос ABC о том, могут ли быть у Трампа какие-либо другие деловые связи с Россией, сказала, что письмо "говорит само за себя".

Нет указаний на доходы из России

Как стало известно в пятницу, в документе, подготовленном юристами этой компании, указывается, что президент США - "единоличный или основной собственник более 500 отдельных организаций", т.е. компаний и фирм. Их налоговая документация "не отражает", во-первых, "никаких доходов любого типа из российских источников"; во-вторых, "никакого долга" самого Трампа или его компаний "перед российскими кредиторами"; в-третьих, "никаких инвестиций со стороны российских лиц или организаций в акционерный капитал" компаний Трампа; в-четвертых, "никаких акционерных или долговых инвестиций в российские организации" со стороны самого Трампа или его компаний.

Сделана оговорка, что сказанное верно "за немногими исключениями". Они тут же перечисfлены и тоже пронумерованы. Во-первых, это доход от конкурса "Мисс Вселенная" 2013 года, проводившегося в Москве; доход этот "составлял существенную часть общей суммы в $12,2 млн иностранных доходов данного проекта за тот год". Во-вторых, это доход от продажи в 2008 году "одному из российских миллиардеров" за $95 млн недвижимости, которую организация Трампа "приобрела в 2005 году приблизительно за $41 млн". В-третьих, по словам юристов, "представляется вероятным", что за отчетные годы россияне приобретали у компаний Трампа "в обычном порядке" различные товары и услуги - от мест в гостиницах до "раундов игры в гольф".

Трамп давно заявляет, что у него нет никаких деловых связей с Россией. Но его политические противники в ответ требуют, чтобы он обнародовал свои налоговые декларации. Теперь, как пишет американское информационное агентство АP со ссылкой на сотрудников Белого дома, Трамп поручил своим юристам составить письмо по запросу сенатора-республиканца из Южной Каролины Линдси Грэма.