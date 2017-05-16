В Эквадоре изъяли 5,5 тонны кокаина стоимостью $250 млн

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МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Полиция Эквадора изъяла 5,53 тонны кокаина, рыночная стоимость которого оценивается в $250 млн. Наркотик предназначался для переправки в Европу, сообщило Министерство внутренних дел страны.
Операция по задержанию наркоторговцев и их груза прошла 12 мая. Кокаин находился на борту грузового судна, которое вышло из эквадорского порта Ла-Либертад и направлялось в Испанию через Панамский канал, оно было арестовано в Тихом Океане вскоре после выхода из порта. По данным стражей порядка, были задержаны члены многонациональной команды судна, а также стоявшие во главе преступного синдиката граждане Испании и Колумбии.
12 мая таможенники Германии изъяли свыше 41 кг кокаина в рефрижераторном контейнере с бананами из Эквадора. По данным СМИ, та партия наркотиков предназначалась для отправки в Россию.