Адвокат Prevezon Holdings назвала досудебное соглашение по иску в США победой

НЬЮ-ЙОРК, 13 мая. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Адвокат Фейт Гэй, представлявшая в суде в Нью-Йорке интересы группы компаний Prevezon Holdings, владельцем которой является гражданин РФ Денис Кацыв, считает достигнутое в данном разбирательстве соглашение большим успехом. Об этом юрист заявила в пятницу в интервью агентству Bloomberg.

Как стало известно ранее, Prevezon Holdings и власти США достигли досудебной договоренности. "Это почти что извинения со стороны правительства", - приводит агентство слова Гэй, являющейся партнером в нью-йоркской компании Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP.

Как уточнила Гэй, данное соглашение подтверждает, что выдвинутые ранее прокуратурой в отношении Prevezon Holdings обвинения в коррупции являются безосновательными. Она также подчеркнула, что те активы группы компаний, на которые ранее был наложен арест, будут разблокированы. По данным агентства, указанная собственность оценивалась в сумму от $22 млн до $28 млн.

Согласно датируемым 12 мая документам прокуратуры, полученным ТАСС из архива суда, в Prevezon Holdings согласились выплатить американским властям $5,9 млн. При этом, прокуратура Южного округа штата Нью- Йорк отказывается от претензий в отношении ответчиков. Данную договоренность должен утвердить суд Южного округа штата Нью-Йорк.

Ранее ожидалось, что основная часть судебного разбирательства начнется в понедельник, 15 мая. На этот день, в частности, было назначено начало процесса подбора жюри присяжных.

Суть дела

Иск правительства США к Prevezon Holdings был инициирован в сентябре 2013 года. Прокуратура в Нью-Йорке заподозрила группу компаний в легализации части средств, якобы похищенных из российского бюджета, и потребовала конфискации всех активов Prevezon Holdings в США. Речь шла о якобы имевшем место мошенничестве на $230 млн.

В прокуратуре указали тогда, что иск к группе компаний был подан на основании акта Магнитского является первым делом в практике применения этого закона, принятого в декабре 2012 года против лиц, причастных, по мнению США, к смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского.

Как заявили адвокаты Prevezon Holdings, во время досудебного разбирательства выяснилось, что главным источником информации для стороны обвинения сначала в Конгрессе США, а затем и в офисе окружного прокурора являлся британский подданный Уильям Браудер. Суд в России ранее признал его виновным в совершении налоговых преступлений и заочно приговорил к 9 годам тюрьмы.

По данным адвокатов Prevezon Holdings, "исковое заявление было направлено в суд без проведения необходимых следственных мероприятий, а в его основе лежат показания Браудера и анонимные статьи, размещенные в интернете". Prevezon Holdings с 2014 года добивалась его вызова на допрос, в том числе для дачи показаний о своей деятельности в России.