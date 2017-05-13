СМИ: в центре Кабула прогремел взрыв, есть жертвы

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МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Мощный взрыв прогремел в центре афганской столицы. Как сообщает агентство Xinhuanet, погибли не менее двух человек, столько же ранены.
По информации агентства, жертвами взрыва стали государственные служащие. Других деталей инцидента не приводится.
Ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за атаку.