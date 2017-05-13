В экскурсию по Белому дому впервые включили посещение кинотеатра Восточного крыла

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ВАШИНГТОН, 13 мая. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Кинотеатр Восточного крыла Белого дома впервые в истории открыл свои двери для посетителей резиденции американского лидера. Об этом в пятницу объявила первая леди США Меланья Трамп, в распространенном заявлении для печати.
"Белый дом принадлежит народу этой страны", - отметила супруга главы государства. "Я верю, что каждый, кто нашел время принять участие в экскурсии в Белый дом, должен иметь как можно более широкий доступ к его богатой истории и прекрасным традициям. Надеюсь, что нашим посетителям действительно понравится новая часть экскурсии", - добавила Меланья Трамп.
Гардероб восточной террасы Белого дома по указанию 32-го президента США Франклина Рузвельта был в июле 1942 года переоборудован в кинотеатр. В 1982-1983 годах при администрации Рональда Рейгана в этом помещении была осуществлена перепланировка, в результате которой в нем появилось 51 посадочное место. Последняя реконструкция проведена в 2004-2005 годах, новый облик вдохновлен театральными интерьерами начала XX века.
Экскурсии в резиденцию президента США на Пенсильвания-авеню возобновились 7 марта после необычно затянувшегося перерыва. Билеты на экскурсии распределяются главным образом через Конгресс США. Американским гражданам предлагается подавать заявки через своих представителей в высшем законодательном органе страны. Прием заявок начинается за три месяца до предполагаемого дня посещения Белого дома, но не менее чем за три недели - для проверок по линии безопасности.
Белый дом - официальная рабочая резиденция президентов США. Построенный на рубеже ХVIII-XIX веков особняк в 1814 году был сожжен солдатами британской колониальной армии, но его сразу восстановили, а после этого много раз достраивали и перестраивали. Он всегда был белого цвета, но официально нынешнее название закрепилось за ним в 1901 году при президенте Теодоре Рузвельте.