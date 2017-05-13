В столице КНДР прошел фестиваль социалистической архитектуры

ПХЕНЬЯН, 13 мая. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Более 250 проектов было представлено на фестивале архитектурного искусства, который прошел в столице КНДР 9-12 мая. Мероприятие приурочили к очередной годовщине выхода в свет работы прежнего лидера народной республики Ким Чен Ира "Об архитектуре", которая считается в этой стране "классической". Основная тема фестиваля - "Чучхейская архитектура добивается прогресса мощью опоры на собственные силы".

Посетители познакомились с проектированием общественных, жилых и промышленных зданий, ландшафтной архитектурой, современными строительными материалами и технологиями. В центре внимания были проекты, связанные с развитием экологической архитектуры. Привлекали внимание оригинальные разработки, которые используются при строительстве жилых кварталов и создании новых парковых зон. В проектах учитываются возможности улучшения городской среды с учетом нравственной и воспитательной роли архитектуры и монументального искусства.

В последнее время в Пхеньяне внедряются новые методы строительства и эксплуатации зданий, воздействие которых на окружающую среду минимально в результате снижения уровня потребления энергетических и материальных ресурсов. На выставке были представлены строительные материалы и оборудование, позволяющее заметно сократить влияние застройки на окружающую среду и здоровье жителей городов.

Нынешний лидер КНДР Ким Чен Ын поставил задачу превратить Пхеньян "в город священной революции", "образцовый культурный центр эры сонгун (приоритет армии)", "живописную столицу мирового класса". Он высказывается за "революционный поворот в социалистическом строительстве, архитектурном дизайне и производстве строительных материалов в соответствии с требованиями высоко цивилизованного общества". Глава КНДР дал указание "вывести строительные работы по всей стране на мировой уровень", а также "правильно сочетать в проектах национальные особенности и современные тенденции в архитектуре".

Музей под открытым небом

Сейчас ведущие архитекторы страны по распоряжению Ким Чен Ына работают над созданием проекта музея революционной славы под открытым небом в уезде Самджиён (северная провинция Янгандо) с учетом самобытных особенностей социалистической Кореи. В Пхеньяне уделяют особое внимание этому району, где на границе КНДР и Китая находится самая высокая и почитаемая в стране гора - потенциально активный вулкан Пэктусан. Там, согласно местной историографии, в небольшом бревенчатом доме бойца тайного партизанского отряда родился Ким Чен Ир. Гора давно стала местом паломничества не только жителей КНДР, но и корейцев, проживающих в других странах. Отряды северокорейской молодежи ежегодно совершают пешие походы по местам славы, чтобы, как отмечает местная пресса, "глубоко проникнуться бессмертными революционными заслугами величайших людей, каких еще не знал мир (Ким Ир Сена и Ким Чен Ира)".

Среди других разработок - строительство подводного отеля в зоне международного туризма на восточном побережье страны, которую власти КНДР рассчитывает превратить в курорт мирового уровня.