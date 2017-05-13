СМИ: два мирных жителя в ДНР пострадали от обстрелов киевских силовиков

ДОНЕЦК, 13 мая. /ТАСС/. Два мирных жителя в Докучаевске провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) получили ранения в результате обстрелов со стороны украинских силовиков. Об этом сообщили в оперативном командовании ДНР.

"В результате обстрелов Докучаевска со стороны ВСУ (Вооруженных сил Украины - прим. ТАСС) ранения получили женщина 1960 года рождения и мужчина 1984 года рождения", - приводит данные представителя оборонного ведомства Донецкое агентство новостей (ДАН).

Ранее в оперативном командовании республики сообщили, что подразделения ВСУ за сутки 59 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв территорию ДНР. Под огнем украинских силовиков оказались 19 населенных пунктов.

"Применялись танки, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие", - приводит ДАН данные командования.

В пресс-службе концерна "Донбассгаз" также сообщили, что в результате обстрела Докучаевска почти 300 жилых домов остались без газоснабжения. Ожидается, что в течение дня специалисты ликвидируют последствия артобстрела и восстановят подачу газа.

Кроме того, несколько жилых домов в поселках Александровка и Трудовские в Петровском районе на западе Донецка оказались повреждены после обстрелов со стороны украинских силовиков.

"В результате обстрелов поселка Александровка повреждения получили дома по улице Горького, 7, 9, 14, 16", - приводит слова представителя оборонного ведомства ДАН.

В оперативном командовании также добавили, что в результате обстрела поселка Трудовские на улице Мамина-Сибиряка сгорел дом. Глава администрации Петровского района Донецка Максим Жуковский добавил, что в результате прямого попадания поврежден еще один жилой дом по этой улице.

В Новоазовском районе ДНР под огнем украинских силовиков оказалось село Саханка. "Два жилых дома повреждены по улице Конституции, 31 и 33. В селе отсутствует электроснабжение, специалисты уже выехали для ликвидации аварий", - сообщил глава райадминистрации Анатолий Яновский.

В то же время украинские подразделения шесть раз обстреляли позиции народной милиции провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Об этом агентству Луганскинформцентр сообщили в оборонном ведомстве республики.

"Обстрелам подверглись районы поселков городского типа Фрунзе и Калиново, сел Желобок, Калиновка и Сокольники. Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, зенитных установок ЗУ-23-2, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины на заседании в Минске 29 марта согласовали с 1 апреля режим прекращения огня. 12 апреля на очередной минской встрече стороны подтвердили приверженность "пасхальному перемирию", действие которого должно было начаться в 10:00 мск 13 апреля. Однако обстрелы продолжаются.