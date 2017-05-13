Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.05:
$ 57.16
€ 62.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: два мирных жителя в ДНР пострадали от обстрелов киевских силовиков

Международная панорама
13 мая, 11:16 дата обновления: 13 мая, 11:30 UTC+3 ДОНЕЦК ДОНЕЦК 13, мая. /ТАСС

Всего за сутки в районах ДНР режим прекращения огня нарушался 59 раз

Поделиться
Материал из 1 страницы

ДОНЕЦК, 13 мая. /ТАСС/. Два мирных жителя в Докучаевске провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) получили ранения в результате обстрелов со стороны украинских силовиков. Об этом сообщили в оперативном командовании ДНР.

"В результате обстрелов Докучаевска со стороны ВСУ (Вооруженных сил Украины - прим. ТАСС) ранения получили женщина 1960 года рождения и мужчина 1984 года рождения", - приводит данные представителя оборонного ведомства Донецкое агентство новостей (ДАН).

Ранее в оперативном командовании республики сообщили, что подразделения ВСУ за сутки 59 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв территорию ДНР. Под огнем украинских силовиков оказались 19 населенных пунктов. 

"Применялись танки, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие", - приводит ДАН данные командования.

Смотрите также

СК РФ возбудил уголовные дела по новым обстрелам Донбасса

СМИ: Захарченко обвинил Киев в организации взрывов в районе комплекса Саур-Могила

Сотрудник ОБСЕ погиб при подрыве автомобиля в Донбассе

В пресс-службе концерна "Донбассгаз" также сообщили, что в результате обстрела Докучаевска почти 300 жилых домов остались без газоснабжения. Ожидается, что в течение дня специалисты ликвидируют последствия артобстрела и восстановят подачу газа.

Кроме того, несколько жилых домов в поселках Александровка и Трудовские в Петровском районе на западе Донецка оказались повреждены после обстрелов со стороны украинских силовиков.

"В результате обстрелов поселка Александровка повреждения получили дома по улице Горького, 7, 9, 14, 16", - приводит слова представителя оборонного ведомства ДАН.

В оперативном командовании также добавили, что в результате обстрела поселка Трудовские на улице Мамина-Сибиряка сгорел дом. Глава администрации Петровского района Донецка Максим Жуковский добавил, что в результате прямого попадания поврежден еще один жилой дом по этой улице.

В Новоазовском районе ДНР под огнем украинских силовиков оказалось село Саханка. "Два жилых дома повреждены по улице Конституции, 31 и 33. В селе отсутствует электроснабжение, специалисты уже выехали для ликвидации аварий", - сообщил глава райадминистрации Анатолий Яновский.

В то же время украинские подразделения шесть раз обстреляли позиции народной милиции провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Об этом агентству Луганскинформцентр сообщили в оборонном ведомстве республики.

"Обстрелам подверглись районы поселков городского типа Фрунзе и Калиново, сел Желобок, Калиновка и Сокольники. Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, зенитных установок ЗУ-23-2, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины на заседании в Минске 29 марта согласовали с 1 апреля режим прекращения огня. 12 апреля на очередной минской встрече стороны подтвердили приверженность "пасхальному перемирию", действие которого должно было начаться в 10:00 мск 13 апреля. Однако обстрелы продолжаются.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Страны
Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
17 главных фото недели: лица Дня Победы, голы Путина, рукопожатие Лаврова и Трампа
Черноморский флот России
"Живая Победа": история войны в лицах
Фото
Сеул, 7 мая
4
В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню Победы
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минимальная розничная цена водки выросла до 205 рублей за 0,5 л
2
Адвокат Prevezon Holdings назвала досудебное соглашение по иску в США победой
3
Тимошенко назвала политизированным дело о госизмене Януковича
4
Ушаков: Москва готова на ответные меры, если США не вернут изъятую дипсобственность РФ
5
Москвичи смогут получить деньги взамен квартиры по программе реновации
6
Кибератака мирового масштаба: вирус WannaCry и как от него защититься
7
Эксперт: России необходимо уйти с МКС, создав замену вместе со странами БРИКС
Темы дня
Загрузка...
Реклама