Глава МИД Великобритании: Брюссель будет вести грязную игру на переговорах по Brexit

ЛОНДОН, 13 мая. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Брюссель собирается вести грязную игру в ходе переговоров с Лондоном по условиям выхода Великобритании из Евросоюза (ЕС). Об этом в опубликованном газетой The Telegraph интервью заявил глава МИД Соединенного Королевства Борис Джонсон.

"Они (власти ЕС) собираются играть грязно. Мы должны быть очень осторожны и крайне рассудительны", - отметил он.

Кроме того, Джонсон заявил, что Великобритания вправе выйти из ЕС, не выплачивая Брюсселю компенсаций, объем которых может достигать £80 млрд ($103 млрд). "Мы определенно могли бы уйти (без осуществления выплат). (Премьер-министр) Тереза Мэй права в том, что отсутствие соглашения (об условиях Brexit) лучше, чем плохая сделка", - сказал глава внешнеполитического ведомства.

По информации газеты Financial Times, ЕС потребовал от Великобритании выплатить до €100 млрд (около $110 млрд) в рамках переговоров по Brexit. Главный переговорщик ЕС Мишель Барнье, представляя юридические рекомендации Еврокомиссии (ЕК), указал, что Брюссель не намерен наказывать Соединенное Королевство за выход из сообщества и не будет выставлять никаких особых счетов, но Лондон "должен выполнить все финансовые обязательства перед ЕС".

Германское издание Frankfurter Allgemeine Zeitung ранее сообщило о том, что по итогам прошедшей 26 апреля в Лондоне встречи британского премьер-министра Терезы Мэй и председателя Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клода Юнкера последний якобы заявил, что покидает "Даунинг-стрит, будучи настроенным в 10 раз более скептично, чем когда сюда входил". В этой связи источники в ЕС сообщили газете, что шансы того, что переговоры между Лондоном и Брюсселем провалятся, теперь составляют более 50%.

Глава правительства Великобритании назвала эту информацию "брюссельскими слухами".

Лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе 29 апреля утвердили стратегию на переговорах по Brexit. Они договорились, что сначала необходимо урегулировать основные вопросы, связанные с выходом королевства из Евросоюза, а только затем обсуждать формат будущих отношений партнерства. Сам процесс двухлетних переговоров начнется только после проведения в Великобритании 8 июня внеочередных парламентских выборов, которые по замыслу Мэй должны усилить позиции тори и дать ей большую свободу в дебатах с Брюсселем.