Глава МИД Великобритании предположил, что РФ может повлиять на выборы в королевстве

ЛОНДОН, 13 мая. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Глава британского МИД Борис Джонсон полагает, что Россия может повлиять на результаты досрочных парламентских выборов в Великобритании. Такое мнение глава британского дипведомства выразил в интервью, опубликованном в газете Daily Telegraph.

"Я думаю, что это реальная возможность", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. В этом связи министр вспомнил о слухах вокруг российского вмешательства в президентские выборы в США и Франции. "Нам представляется совершенно очевидным, что именно он (президент РФ Владимир Путин - прим. ТАСС) сделал это в США, абсолютно очевидно, что он сделал это во Франции", - подчеркнул Джонсон.

Он предположил, что Путин заинтересован в ослаблении Великобритании. "Путин, безусловно, обрадуется, если британская оборона ослабнет, британская внешняя политика станет менее активной, если мы обособимся от США", - сказал Джонсон, отвечая на вопрос, можно ли ожидать, что Путин захочет помочь лидеру британской оппозиции Джереми Корбину завоевать побольше мест в Палате общин британского парламента.

Премьер-министр Тереза Мэй, возглавляющая правящую Консервативную партию, назначила досрочные парламентские выборы на 8 июня. Опросы общественного мнения показывают, что лейборист Корбин практически не имеет шансов победить. На этой неделе социологическая служба ICM зафиксировала самый большой за последние 34 года отрыв Консервативной партии от Лейбористской в рейтинге общественной поддержки политических сил Великобритании: за тори готовы проголосовать 49% избирателей, за лейбористов - 27%.