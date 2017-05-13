Рейтинг президента Ирана снизился после теледебатов

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ТЕГЕРАН, 13 мая. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. Рейтинг баллотирующегося на второй срок президента Ирана Хасана Роухани снизился после состоявшихся в пятницу теледебатов. Об этом сообщает агентство Tasnim.
Согласно поступающим из останов (иранских провинций - прим. ТАСС) данным, следившие за теледебатами избиратели считают, что Роухани и первый вице-президент Эсхак Джахангири выглядели менее убедительно, нежели их соперники - бывший генпрокурор страны Эбрахим Раиси и мэр Тегерана Мохаммад Багер Галибаф, отмечает агентство. По его сведениям, ответы президента на прозвучавшую в его адрес критику "отрицательно повлияли на общественное мнение и повлекли за собой снижение рейтинга".
В ходе состоявшегося 12 мая третьего и заключительного раунда теледебатов кандидаты в президенты обменялись обвинениями в коррупции. В частности, столичный градоначальник обвинил руководителя исполнительной власти и его первого зама в покупке земельных участков за бесценок. "Дерево, которое четыре года не приносит плодов (правительство Роухани было сформировано около четырех лет назад - прим. ТАСС), уже не будет плодоносить. Страна переживает острый экономический кризис, нынешнее правительство не в состоянии помочь иранскому народу в этой сложной ситуации", - заявил мэр Тегерана.
Раиси и Галибаф идут на выборы от лагеря иранских консерваторов, в то время как Роухани и Джахангири пользуются поддержкой реформаторов.
Президентские выборы в Иране состоятся 19 мая. Для победы кандидату необходимо набрать более 50% голосов. Если это не удастся сделать ни одному из шести претендентов, состоится второй тур, в котором будут соперничать два лидера, набравшие наибольшее количество голосов по итогам первого.