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Тимошенко назвала политизированным дело о госизмене Януковича

Международная панорама
13 мая, 12:21 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 13, мая. /ТАСС

По словам лидера "Батькивщины", лишение экс-президента Украины права на защиту будет означать "его реабилитацию в европейских судебных инстанциях"

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Юлия Тимошенко

Юлия Тимошенко

© EPA/ROMAN PILIPEY

КИЕВ, 13 мая. /ТАСС/. Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко считает, что дело о государственной измене в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича политизировано и в нем нарушены "все процедуры".

"То, как сегодня работает украинская власть, она, по сути, строит путь для оправдания Януковича. Там нет ничего, что происходит правильно. Во-первых, это дело политизировали и генпрокурор делает заявления о виновности Януковича, о виновности его окружения. Это первое основание, чтобы признать в Европейском суде это дело политически мотивированным", - заявила она в эфире телеканала "112 Украина".

По мнению Тимошенко, никто не имеет права давать оценок и политизировать процесс до вынесения приговора. "Во-вторых, нарушены все процедуры, которые воспринимаются Европейским судом как правовые фундаментальные основополагающие. Нарушено все. Если Янукович будет лишен права на защиту, считайте, что это будет реабилитацией Януковича в европейских судебных инстанциях", - подчеркнула политик.

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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко 28 ноября 2016 года на судебном заседании по делу экс-сотрудников спецподразделения "Беркут", где Янукович давал свидетельские показания по видеосвязи, зачитал бывшему президенту уведомление о возбуждении против него уголовного дела и обвинил в государственной измене.

Печерский районный суд Киева 20 января разрешил заочное досудебное расследование в отношении Януковича. Адвокат Януковича Виталий Сердюк считает, что судебный процесс будет иметь сугубо политический характер, ранее со стороны обвинения было допущено огромное количество нарушений, а также оказывалось давление на суд. Одним из таких нарушений адвокат назвал факт того, что его подзащитный не был вызван должным образом для участия в сегодняшнем заседании.

В Оболонском районном суде Киева 4 мая состоялось первое подготовительное заседание по обвинению экс- президента Украины Виктора Януковича в госизмене. В ходе него было рассмотрено несколько ходатайств. В частности, суд удовлетворил просьбу защиты о возможности участия Януковича в судебном процессе в формате видеосвязи. Следующее заседание назначено на 18 мая.

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Янукович, Виктор Федорович Тимошенко, Юлия Владимировна
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