Тимошенко назвала политизированным дело о госизмене Януковича

Тимошенко назвала политизированным дело о госизмене ЯнуковичаМеждународная панорама 13 мая, 12:21
Житель Тульской области взорвал самодельное взрывное устройство в пятиэтажном домеПроисшествия 13 мая, 12:10
РФПИ с партнерами вложат более $1 млрд в реновацию территории бывшего аэродрома ТушиноЭкономика и бизнес 13 мая, 12:10
Легкоатлетка Муллина первой из россиян выиграла турнир после допуска к соревнованиямСпорт 13 мая, 11:38
ЦБ: попытки атак вируса-шифровальщика на банки РФ пока безрезультатныЭкономика и бизнес 13 мая, 11:31
Вирус атаковал IT-систему РЖДЭкономика и бизнес 13 мая, 11:29
Кличко вернулся в рейтинг WBC, заняв второе местоСпорт 13 мая, 11:08
Глава МИД Великобритании: Брюссель будет вести грязную игру на переговорах по BrexitМеждународная панорама 13 мая, 10:58
Глава МИД Великобритании предположил, что РФ может повлиять на выборы в королевствеМеждународная панорама 13 мая, 10:54
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КИЕВ, 13 мая. /ТАСС/. Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко считает, что дело о государственной измене в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича политизировано и в нем нарушены "все процедуры".
"То, как сегодня работает украинская власть, она, по сути, строит путь для оправдания Януковича. Там нет ничего, что происходит правильно. Во-первых, это дело политизировали и генпрокурор делает заявления о виновности Януковича, о виновности его окружения. Это первое основание, чтобы признать в Европейском суде это дело политически мотивированным", - заявила она в эфире телеканала "112 Украина".
По мнению Тимошенко, никто не имеет права давать оценок и политизировать процесс до вынесения приговора. "Во-вторых, нарушены все процедуры, которые воспринимаются Европейским судом как правовые фундаментальные основополагающие. Нарушено все. Если Янукович будет лишен права на защиту, считайте, что это будет реабилитацией Януковича в европейских судебных инстанциях", - подчеркнула политик.
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко 28 ноября 2016 года на судебном заседании по делу экс-сотрудников спецподразделения "Беркут", где Янукович давал свидетельские показания по видеосвязи, зачитал бывшему президенту уведомление о возбуждении против него уголовного дела и обвинил в государственной измене.
Печерский районный суд Киева 20 января разрешил заочное досудебное расследование в отношении Януковича. Адвокат Януковича Виталий Сердюк считает, что судебный процесс будет иметь сугубо политический характер, ранее со стороны обвинения было допущено огромное количество нарушений, а также оказывалось давление на суд. Одним из таких нарушений адвокат назвал факт того, что его подзащитный не был вызван должным образом для участия в сегодняшнем заседании.
В Оболонском районном суде Киева 4 мая состоялось первое подготовительное заседание по обвинению экс- президента Украины Виктора Януковича в госизмене. В ходе него было рассмотрено несколько ходатайств. В частности, суд удовлетворил просьбу защиты о возможности участия Януковича в судебном процессе в формате видеосвязи. Следующее заседание назначено на 18 мая.