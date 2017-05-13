Длина ограждения на латвийско-белорусской границе составит 120 км

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РИГА, 13 мая. /Корр. ТАСС Мария Иванова/. Латвия построит на границе с Белоруссией заграждение длиной 120 км для борьбы с нелегальными иммигрантами и другими нарушителями границы. Об этом сообщает информационное агентство LETA со ссылкой на доклад Министерства внутренних дел республики, который будет рассматриваться на будущей неделе на заседании правительства страны.
В этом году республика занимается разработкой технического проекта обустройства латвийско-белорусской границы. Работы по возведению заграждения длиной 120 км начнутся в 2018 году. По прогнозам МВД, общая стоимость этого проекта составит €9,6 млн.
Как ранее сообщил начальник Государственной службы пограничной охраны Латвии Нормундс Гарбарс, высота забора на границе с Белоруссией составит не ниже двух метров. Он будет построен с использованием как минимум трех вариантов конструкции ограждения, включая металлическую и колючую проволоку.
Для ограничения потока нелегальных мигрантов Латвия в 2015 году приняла решение возвести на отдельных участках границы с Россией заграждение общей длиной порядка 90 км. На его сооружение власти в течение четырех лет потратят более €17 млн евро. Высота такого забора с учетом колючей проволоки составит 2,7 метра, на нем будут установлены камеры видеонаблюдения, а также датчики движения.
К настоящему моменту возведено 23 км заграждения.