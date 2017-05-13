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Неизвестные подожгли еще два офиса "Оппозиционного блока" в Днепропетровской области

Международная панорама
13 мая, 13:26 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 13, мая. /ТАСС

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства и лиц, причастных к данному происшествию

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КИЕВ, 13 мая. /ТАСС/. Неизвестные минувшей ночью в Кривом Роге и Каменском подожгли еще два офиса украинской партии "Оппозиционный блок". Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Днепропетровской области.

"В Каменском полицейские, которые выехали на место происшествия, установили, что под дверь офиса партии "Оппозиционный блок" подложили шину и подожгли, в результате чего возник пожар. В Кривом Роге сотрудники полиции изъяли с места происшествия продукты горения автомобильной резины, которая предварительно и была очагом возгорания", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в результате происшествия в Каменском были повреждены входные двери в помещение офиса, дверная коробка, натяжной потолок у входа и канцелярский шкаф. Полиция открыла уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества", за которое предполагается наказание в виде лишения свободы сроком от трех до десяти лет. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства и лиц, причастных к данному происшествию.

В свою очередь сопредседатель фракции "Оппозиционного блока" в Верховной раде Александр Вилкул заявил, что к поджогу причастны националисты и радикалы из Днепропетровской области, которые "не могут простить, что сотни тысяч людей поддержали 9 Мая".

11 мая в городе Днепре (бывший Днепропетровск) неизвестные уже предпринимали попытку поджечь офис "Оппозиционного блока". Депутат местного горсовета от оппозиции Сергей Суханов обвинил в поджоге радикалов, которые подобным образом "пытаются насадить атмосферу страха и террора, ставят под угрозу жизнь и безопасность граждан Украины, конституционный и правовой порядок". "Оппозиционный блок" обратил внимание президента, Генпрокуратуры Украины и правоохранителей на разгул радикализма и беззакония в Днепре и потребовал восстановить правопорядок.

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