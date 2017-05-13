СМИ: КНДР примет участие в международном форуме в Китае, невзирая на возражения США

ПХЕНЬЯН, 13 мая. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. КНДР примет участие в международном экономическом форуме "Один пояс - один путь" (программа "Экономический пояс Шелкового пути" - прим. ТАСС). Как сообщает информационное агентство ЦТАК, правительственная делегация во главе с министром внешнеэкономических дел Ким Ён Чжэ вылетела из Пхеньяна в Пекин, где 14 мая откроется этот форум.

Ранее Соединенные Штаты выразили китайским властям недовольство в связи с приглашением КНДР на данное международное мероприятие, сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои источники. Они информировали, что американское посольство в Пекине передало в МИД КНР соответствующую ноту. Вашингтон полагает, что участие Пхеньяна в форуме может повлиять на решение представителей других стран приехать в китайскую столицу. Приглашение КНДР, говорится в документе, "посылает неверный сигнал в тот момент, когда мир пытается оказать давление на Пхеньян" с целью остановить его ракетные и ядерные программы.

Один из источников агентства сообщил, что Соединенные Штаты "не считают целесообразным для Северной Кореи играть видную роль" на международной арене.

В Пекине 14-15 мая пройдет форум "Один пояс - один путь". Ожидается, что туда прибудут представители высшего руководства 28 государств, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард, а также президент Всемирного банка Джим Ён Ким. Общее число участников превысит 1,2 тыс. человек.