СМИ: на маршруте патруля ОБСЕ в районе Шахтерска найдены четыре взрывных устройства

Тренер "Челси" Конте поздравил Карреру с победой "Спартака" в чемпионате РоссииСпорт 13 мая, 17:08
Болельщики выбежали на поле после матча чемпионата России "Амкар" - "Спартак"Спорт 13 мая, 16:30
"Спартак" обыграл "Амкар" в первом матче в ранге чемпиона РоссииСпорт 13 мая, 16:26
Тренер: Шубенков начал сезон по своему чемпионскому графикуСпорт 13 мая, 16:25
Панарин пропустит матч сборной России по хоккею со словаками на ЧМСпорт 13 мая, 16:19
Роналдиньо: Неймар вскоре потеснит Месси и Роналду, у него огромный талантСпорт 13 мая, 16:06
Легкоатлет Шубенков занял пятое место на первом после отстранения международном турниреСпорт 13 мая, 15:58
Мутко: ограничения для спортсменов из стран ЕАЭС сохранятся в РоссииСпорт 13 мая, 15:54
Мутко: у сборной РФ интересные футболисты и один из самых перспективных тренеровСпорт 13 мая, 15:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ДОНЕЦК, 13 мая. /ТАСС/. Радиоуправляемые взрывные устройства обнаружены на проезжей части вблизи Шахтерска, где пролегает маршрут патрулирования наблюдателей ОБСЕ. Об этом Донецкому агентству новостей (ДАН) сообщил источник в силовых ведомствах провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
"По маршруту следования патруля ОБСЕ в районе Шахтерска было обнаружено четыре самодельных радиоуправляемых взрывных устройства на базе МОН-50", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что в настоящий момент произведена деактивация одного из них, работы саперных групп продолжаются.
23 апреля в районе села Пришиб Славяносербского района провозглашенной Луганской народной республики автомобиль СММ ОБСЕ подорвался на противотанковой мине. В результате взрыва один представитель миссии, гражданин США, погиб, двое (граждане Чехии и Германии) получили ранения. После этого происшествия представители ОБСЕ неоднократно призывали стороны конфликта обеспечить безопасность наблюдателям и не препятствовать их работе.