СМИ: на маршруте патруля ОБСЕ в районе Шахтерска найдены четыре взрывных устройства

ДОНЕЦК, 13 мая. /ТАСС/. Радиоуправляемые взрывные устройства обнаружены на проезжей части вблизи Шахтерска, где пролегает маршрут патрулирования наблюдателей ОБСЕ. Об этом Донецкому агентству новостей (ДАН) сообщил источник в силовых ведомствах провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

"По маршруту следования патруля ОБСЕ в районе Шахтерска было обнаружено четыре самодельных радиоуправляемых взрывных устройства на базе МОН-50", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что в настоящий момент произведена деактивация одного из них, работы саперных групп продолжаются.

23 апреля в районе села Пришиб Славяносербского района провозглашенной Луганской народной республики автомобиль СММ ОБСЕ подорвался на противотанковой мине. В результате взрыва один представитель миссии, гражданин США, погиб, двое (граждане Чехии и Германии) получили ранения. После этого происшествия представители ОБСЕ неоднократно призывали стороны конфликта обеспечить безопасность наблюдателям и не препятствовать их работе.