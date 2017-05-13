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Трамп заявил, что может назначить нового шефа ФБР до конца будущей недели

Международная панорама
13 мая, 16:53 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Дмитрий Кирсанов

Американский лидер подтвердил это в беседе с журналистами

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ВАШИНГТОН, 13 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Президент США Дональд Трамп может назначить нового директора Федерального бюро расследований (ФБР) еще до отъезда с официальным визитом в Саудовскую Аравию. Американский лидер подтвердил это в беседе с журналистами.

"Даже это возможно", - заявил Трамп, отвечая на вопрос на данную тему.

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