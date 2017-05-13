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"Оппозиционный блок" просит поднять на международном уровне вопрос о произволе на Украине

Международная панорама
13 мая, 17:18 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 13, мая. /ТАСС

В партии отметили, что в давлении со стороны радикалов и националистов на "Оппозиционный блок", которое активно развернулось в последние дни, проявляется прямое наступление на демократию

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КИЕВ, 13 мая. /ТАСС/. Украинская партия "Оппозиционный блок" обратилась к международным организациям с призывом остановить нападения на оппозицию на Украине. Об этом сообщила пресс-служба партии.

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"Мы обращаемся к иностранным представительствам и правозащитным организациям с призывом поднять на международном уровне вопрос о попытках физического устранения оппозиции при попустительстве власти на Украине", - говорится в заявлении.

В партии отметили, что в давлении со стороны радикалов и националистов на "Оппозиционный блок", которое активно развернулось в последние дни, проявляется "прямое наступление на демократию и право украинских граждан защищать свою политическую позицию", а также наносится "удар по европейским ценностям демократии, свободы слова и прав человека, которыми так дорожит весь цивилизованный мир".

Нападения на "Оппозиционный блок" за последнее время значительно активизировалось. По словам оппозиционного депутата городского совета Днепра (бывший Днепропетровск) Сергея Суханова, за месяц националисты повредили 27 палаток "Оппозиционного блока", в которых проходил сбор подписей в поддержку "мира и развития страны". 9 мая, в День Победы, в результате столкновения участников празднования и радикалов в Днепре пострадали 14 человек, в том числе шесть полицейских.

Кроме того, в Днепре 11 мая неизвестные предпринимали попытку поджечь офис "Оппозиционного блока". В партии обвинили в поджоге радикалов, которые подобным образом "пытаются насадить атмосферу страха и террора, ставят под угрозу жизнь и безопасность граждан Украины, конституционный и правовой порядок". В связи с данным фактом "Оппозиционный блок" обратил внимание президента, Генпрокуратуры Украины и правоохранителей на разгул радикализма и беззакония в Днепре и потребовал восстановить правопорядок.

Минувшей ночью неизвестные в Кривом Роге и Каменском Днепропетровской области подожгли еще два офиса партии. В результате происшествия в Каменском были повреждены входные двери в помещение офиса, дверная коробка, натяжной потолок у входа и канцелярский шкаф. По данному факту полиция открыла уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества", за которое предполагается наказание в виде лишения свободы сроком от трех до десяти лет. Сопредседатель фракции "Оппозиционного блока" в Верховной раде Александр Вилкул заявил, что к поджогу также могут быть причастны националисты и радикалы из Днепропетровской области, которые "не могут простить, что сотни тысяч людей поддержали 9 мая".

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