Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.05:
$ 57.16
€ 62.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Почтовая компания Fedex предупредила клиентов о новой угрозе заражения компьютеров

Международная панорама
13 мая, 17:36 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин

Ранее хакеры попытались атаковать компьютеры с операционной системой Windows в 74 странах

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 13 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Американская почтовая компания Federal Express Corp (Fedex) в связи с массированной кибератакой по всему миру предупредила клиентов об опасности получения инфицированных вирусом посланий по электронной почте, чреватых заражением компьютеров. Внешне эти письма похожи на уведомления от Fedex, отметила компания в распространенном сообщении.

"Мы получили отчеты о мошеннических электронных посланиях, в адресной строке которых значится "Fedex: Уведомление о проблеме с доставкой". Эти послания могут содержать ссылки на сайты, которые заражают компьютеры наших клиентов", - отметила компания.

"Некоторые из названий этих сайтов похожи на fedex.com, а другие нет", - указали в корпорации, разместив в качестве примера копию мошеннического уведомления. Компания рекомендовала не раскрывать такие послания, немедленно их удалять или перенаправлять ее специалистам в области кибербезопасности.

Fedex объяснила, что обычно без конкретного запроса она не рассылает клиентам письма по электронной почте. Речь идет о просьбах предоставить данные о почтовом отправлении, расчете за оказанную услугу, личном аккаунте и пароле к нему.

Ранее хакеры попытались атаковать компьютеры с операционной системой Windows в 74 странах. По всему миру было совершено по меньшей мере 45 тысяч кибернападений с использованием вируса-шифровальщика, причем наибольшее число попыток заражений зафиксировано в России. За расшифровку данных злоумышленники требовали заплатить 600 долларов в криптовалюте Bitcoin (биткоин). Преступники прибегли к шпионскому программному обеспечению, которое использовало Агентство национальной безопасности США.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Всемирная атака хакеров
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
17 главных фото недели: лица Дня Победы, голы Путина, рукопожатие Лаврова и Трампа
Дети войны: дневники школьниц блокадного Ленинграда и подвиги партизан-пионеров
Черноморский флот России
Фото
Сеул, 7 мая
4
В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню Победы
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Жертвами автокатастрофы в Турции стали 23 человека
2
Британский программист временно приостановил атаку вируса WannaCry
3
Тимошенко назвала политизированным дело о госизмене Януковича
4
В Белоруссии планируют ввести обязательный отпуск для отцов
5
Ушаков: Москва готова на ответные меры, если США не вернут изъятую дипсобственность РФ
6
Трансграничная уязвимость: хакеры атаковали компьютеры в 74 странах
7
Пятилетка Путина: как развивались события и что ждут люди за год до инаугурации-2018
Темы дня
Загрузка...
Реклама