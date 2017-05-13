Почтовая компания Fedex предупредила клиентов о новой угрозе заражения компьютеров

НЬЮ-ЙОРК, 13 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Американская почтовая компания Federal Express Corp (Fedex) в связи с массированной кибератакой по всему миру предупредила клиентов об опасности получения инфицированных вирусом посланий по электронной почте, чреватых заражением компьютеров. Внешне эти письма похожи на уведомления от Fedex, отметила компания в распространенном сообщении.

"Мы получили отчеты о мошеннических электронных посланиях, в адресной строке которых значится "Fedex: Уведомление о проблеме с доставкой". Эти послания могут содержать ссылки на сайты, которые заражают компьютеры наших клиентов", - отметила компания.

"Некоторые из названий этих сайтов похожи на fedex.com, а другие нет", - указали в корпорации, разместив в качестве примера копию мошеннического уведомления. Компания рекомендовала не раскрывать такие послания, немедленно их удалять или перенаправлять ее специалистам в области кибербезопасности.

Fedex объяснила, что обычно без конкретного запроса она не рассылает клиентам письма по электронной почте. Речь идет о просьбах предоставить данные о почтовом отправлении, расчете за оказанную услугу, личном аккаунте и пароле к нему.

Ранее хакеры попытались атаковать компьютеры с операционной системой Windows в 74 странах. По всему миру было совершено по меньшей мере 45 тысяч кибернападений с использованием вируса-шифровальщика, причем наибольшее число попыток заражений зафиксировано в России. За расшифровку данных злоумышленники требовали заплатить 600 долларов в криптовалюте Bitcoin (биткоин). Преступники прибегли к шпионскому программному обеспечению, которое использовало Агентство национальной безопасности США.