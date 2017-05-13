Польские спецслужбы заявили об отсутствии хакерской угрозы для страны

Дадонов: задержка второго периода матча с латвийцами не помешала хоккеистам сборной РоссииСпорт 13 мая, 20:14
Василевский: российские хоккеисты не должны расслабляться ни в одном из периодов ЧМСпорт 13 мая, 20:10
Третьяк: cборной России будет особенно не хватать Мозякина в розыгрыше большинстваСпорт 13 мая, 20:02
Сборная России разгромила словаков и досрочно вышла в плей-офф ЧМ по хоккеюСпорт 13 мая, 19:44
Сборная Белоруссии одержала первую победу на чемпионате мира по хоккеюСпорт 13 мая, 19:35
Лоськов установил рекорд по числу проведенных в чемпионатах России сезоновСпорт 13 мая, 19:33
Хоккеист сборной России Мозякин из-за травмы завершил выступление на ЧМСпорт 13 мая, 19:13
Шубенков заявил, что соперники тепло встретили его возвращение на международную аренуСпорт 13 мая, 19:02
Памятная табличка в честь победы в Кубке России открыта около стадиона "Локомотив"Спорт 13 мая, 18:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАРШАВА, 13 мая. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Массовая хакерская атака, проведенная в пятницу в ряде стран, миновала территорию Польши. Об этом сообщил пресс-секретарь министра, координирующего в правительстве работу пресс-служб, Станислав Жарын.
"Учреждения, ответственные за кибербезопасность Польши, анализируют ситуацию и ведут непрерывный мониторинг попыток хакерских нападений и других инцидентов в киберпространстве. На данный момент как Агентство внутренней безопасности (АВБ), так и Министерство цифровых технологий не идентифицируют угроз для кибербезопасности", - отметил он в распространенном сообщении, подчеркнув, что специалисты "в последнее время не зафиксировали никаких серьезных инцидентов, связанных с хакерскими атаками".
"Согласно последним данным АВБ, действия хакеров были сконцентрированы в нескольких странах, в том числе в Великобритании и России, - указано в сообщении. - Действия хакеров свидетельствуют о том, что мы имеем дело с атаками криминального характера, связанными с вымогательством".
Накануне стало известно о вирусных атаках в нескольких десятках стран. В России нападению подверглись компьютеры крупнейших компаний и федеральных министерств, в том числе Сбербанка, "Мегафона", МВД и МЧС. По оценке "Лаборатории Касперского", по состоянию на вечер 12 мая было зафиксировано 45 тысяч нападений по всему миру с помощью вируса, получившего наименование WannaCry.