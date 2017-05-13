Польские спецслужбы заявили об отсутствии хакерской угрозы для страны

ВАРШАВА, 13 мая. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Массовая хакерская атака, проведенная в пятницу в ряде стран, миновала территорию Польши. Об этом сообщил пресс-секретарь министра, координирующего в правительстве работу пресс-служб, Станислав Жарын.

"Учреждения, ответственные за кибербезопасность Польши, анализируют ситуацию и ведут непрерывный мониторинг попыток хакерских нападений и других инцидентов в киберпространстве. На данный момент как Агентство внутренней безопасности (АВБ), так и Министерство цифровых технологий не идентифицируют угроз для кибербезопасности", - отметил он в распространенном сообщении, подчеркнув, что специалисты "в последнее время не зафиксировали никаких серьезных инцидентов, связанных с хакерскими атаками".

"Согласно последним данным АВБ, действия хакеров были сконцентрированы в нескольких странах, в том числе в Великобритании и России, - указано в сообщении. - Действия хакеров свидетельствуют о том, что мы имеем дело с атаками криминального характера, связанными с вымогательством".

Накануне стало известно о вирусных атаках в нескольких десятках стран. В России нападению подверглись компьютеры крупнейших компаний и федеральных министерств, в том числе Сбербанка, "Мегафона", МВД и МЧС. По оценке "Лаборатории Касперского", по состоянию на вечер 12 мая было зафиксировано 45 тысяч нападений по всему миру с помощью вируса, получившего наименование WannaCry.