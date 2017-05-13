CNN: в Белом доме сложилась нездоровая обстановка из-за увольнения главы ФБР

НЬЮ-ЙОРК, 13 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Решение президента США Дональда Трампа уволить директора Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймса Коми застало большую часть советников главы государства врасплох, в Белом доме царит атмосфера полного уныния. С таким утверждением выступила телекомпания CNN со ссылкой на конфиденциальные беседы с сотрудниками администрации.

Согласно их сведениям, сам Трамп в течение этой недели практически не покидал Белый дом и старался лишний раз не попадаться на глаза многочисленным советникам и помощникам. Им было крайне трудно выработать общую линию поведения по поводу увольнения директора ФБР, которое не было с ними согласовано заранее. Как поясняет телекомпания, это обстоятельство привело к тому, что решение, принятое единолично президентом, спровоцировало возмущение и негативную реакцию в Конгрессе и СМИ США.

В целом советники считают эту неделю худшей за все время президентства Трампа. До сего момента его стиль руководства считался скоропалительным и рискованным, но при этом достаточно продуктивным. После увольнения Коми степень рискованности поступков главы государства оценивается гораздо выше: проблема заключается в том, что Трамп начинает создавать непреодолимые трудности не только себе, но и сотрудникам аппарата администрации, сообщает CNN. По ее оценке, многие в Белом доме были морально истощены к минувшей пятнице и с облегчением перевели дух в конце рабочей недели.

Трамп отправил директора ФБР в отставку в минувший вторник. Как сообщалось ранее, принять такую меру ему посоветовали генеральный прокурор США Джефф Сешнс и его заместитель Род Розенстайн, объяснив это тем, что Коми не в состоянии эффективно выполнять свои функции. Коми занимал пост директора ФБР менее четырех лет, он был назначен руководителем ФБР летом 2013 года при администрации предыдущего президента США Барака Обамы.

Трамп подтвердил, что может назначить нового директора ФБР до отъезда с официальным визитом в Саудовскую Аравию в следующую пятницу. Сешнс и Розенстайн начали собеседования с первой четверкой кандидатов. В круг этих лиц вошли бывшая помощник главы Минюста Элис Фишер, и. о. директора ФБР Эндрю Маккейб, член апелляционного суда штата Нью-Йорк Майкл Гарсиа и член Сената Конгресса США от Техаса Джон Корнин.