Спецслужбы Ирана обезвредили террористическую группу

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ТЕГЕРАН, 13 мая. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. Террористическая группа, планировавшая осуществление взрывов, обезврежена в Иране. Об этом сообщается в заявлении министерства информации ИРИ (иранских спецслужб), распространенном агентством ISNA.
"В результате проведенной спецоперации раскрыты и сорваны планы контрреволюционной группы по осуществлению взрывов и терактов. Изъято разнообразное снаряжение и большое количество взрывчатых веществ. Оперативные действия по установлению связей этой группы за рубежом продолжаются", - говорится в сообщении.
В нем не приводятся другие детали антитеррористической операции. Отмечается лишь, что на совести боевиков данной террористической группы "кровь тысяч невинных иранцев".
Министерство информации Ирана обращает внимание на то, что террористические группировки пытаются через интернет вербовать лиц для осуществления терактов и диверсий. "В этой связи ожидаем от сограждан бдительности и содействия в выявлении и пресечении такого рода происков", - указывается в заявлении.