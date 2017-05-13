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Администрация Порошенко: работа в нормандском формате не прекращается ни на секунду

Международная панорама
13 мая, 20:40 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 13, мая. /ТАСС

В ближайшие дни состоится очередная телеконференция экспертов, где будет обсуждаться проект дорожной карты имплементации минских договоренностей

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КИЕВ, 13 мая. /ТАСС/. Нормандский формат переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе, в котором участвуют представители Германии, Франции, Украины и России, активно работает, в ближайшее время состоится очередное совещание экспертов. Об этом заявил заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев в интервью изданию "Главком", опубликованном 13 мая.

"Ни на одну секунду работа в нормандском формате не прекращается", - заверил Елисеев, уточнив, что она ведется на уровне экспертов, дипломатических советников, министров иностранных дел.

По его словам, "в ближайшие дни состоится очередная телеконференция экспертов", где будет обсуждаться проект дорожной карты имплементации минских договоренностей. Елисеев напомнил, что ранее стороны договорились возобновить активную фазу совместной работы на самом высоком уровне сразу после президентских выборов во Франции.

"Пока же на всех других уровнях, включая экспертов, дипломатических советников, министров иностранных дел, работа в нормандском формате продолжается. И недавно президент Украины провел отдельный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, где была подтверждена готовность к активной работе с новоизбранным президентом Франции", - добавил он.

В начале мая представитель Украины в гуманитарной подгруппе контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе Ирина Геращенко дала понять, что в связи с недавно прошедшими выборами президента Франции и назначенными на сентябрь выборами канцлера Германии переговоры в нормандском формате могут быть приостановлены.

Так называемый нормандский формат переговоров по Украине ("нормандская четверка") существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта на юго- востоке Украины. С тех пор состоялся целый ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.

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