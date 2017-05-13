Роухани: иранцам предстоит сделать выбор между движением вперед и возвратом назад

ТЕГЕРАН, 13 мая. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. Иранскому народу на этой неделе (в Иране неделя начинается в субботу и завершается в пятницу - прим. ТАСС) предстоит сделать выбор между движением вперед и возвратом назад. Об этом заявил президент Ирана Хасан Роухани на встрече со своими сторонниками в тегеранском Дворце спорта "Азади" ("Свобода").

"Наш народ в предстоящую пятницу даст ответ, хочет ли он продолжать движение по выбранному четыре года назад пути спокойствия или предпочитает путь напряженности. Сегодня мы находимся на таком этапе, когда должны показать всему миру, что полны решимости строить свое будущее", - указал Роухани, выступая в заполненном зале на 12 тысяч мест.

Президентские выборы в Иране пройдут 19 мая. Баллотирующийся на второй срок Роухани, которого поддерживают иранские реформаторы, считается фаворитом, однако серьезную конкуренцию ему могут составить кандидаты от консерваторов - бывший генпрокурор Ирана Эбрахим Раиси и мэр Тегерана Мохаммад Багер Галибаф. В ходе избирательной кампании они жестко критикуют действующего президента, обвиняя его кабинет министров в неспособности решить проблемы страны, прежде всего в сфере экономики.

По данным агентства Тасним, после состоявшегося в пятницу третьего и завершающего раунда теледебатов кандидатов в президенты, на котором соперники обвиняли Роухани в коррупции, его рейтинг заметно снизился. Как показывают соцопросы, 19 мая ни одному из шести кандидатов не удастся набрать более 50% голосов, что требуется для победы на выборах. В этом случае состоится второй тур с участием двух лидеров по итогам первого.