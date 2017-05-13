Президент Финляндии заявил, что строит отношения с РФ на основании открытости

ХЕЛЬСИНКИ, 13 мая. /Корр. ТАСС Нина Бурмистрова/. Финляндия придерживается принципа открытости при построении отношений с Россией. Об этом президент Финляндии Саули Ниинистё заявил в Таллине на Международной конференции по безопасности имени экс-президента Эстонии Леннарта Мери.

"То, что я делаю, я делаю открыто. Мои отношения с Россией и с президентом (Владимиром) Путиным являются прозрачными", - приводит его слова Финское телеграфное бюро.

Он добавил также, что не видит больших различий в своей внешней политике и политике безопасности и действиями своих предшественников.

Финский президент коснулся и развития кооперации внутри Евросоюза. По его словам, ЕС должен делать больший упор на оборонном компоненте сотрудничества.

"ЕС для Финляндии имеет особенное значение. Я уже в течение более 10 лет поднимал тему оборонного сотрудничества в ЕС. Я исхожу из того, что ЕС не является настоящим союзом, если он не принимает участие в обеспечении безопасности своих граждан", - подчеркнул Ниинистё.

"Для многих стран - членов ЕС главным форумом по общей обороне является НАТО, и это совершенно правильно. Существует, однако, много вещей, которые мы могли бы вместе сделать для защиты Европы", - добавил он.