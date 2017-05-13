Папа римский Франциск предпочитает не судить о Трампе до встречи с ним

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ВАТИКАН, 13 мая. /Корр. ТАСС Алексей Букалов/. Папа римский Франциск считает, что нельзя судить о человеке (президенте США Дональде Трампе) прежде, чем познакомиться и выслушать его. Об этом понтифик заявил на борту самолета по дороге в Рим, отвечая на вопросы журналистов своего пула.
"Я не сужу о человеке, не выслушав его сначала. Разговаривая, каждый выскажет то, что думает. Двери всегда должны оставаться открытыми для разговора. Только так можно выстраивать мир шаг за шагом изо дня в день", - сказал Франциск, отвечая на вопрос об ожиданиях от предстоящей встречи с Трампом, которая состоится в Ватикане 24 мая.
Он также отметил необходимость откровенности при общении. "Один думает одно, другой - другое, важно честно говорить о том, что думаешь", - добавил Франциск.
При этом папа римский не ставит задачи изменить мнения другого человека (Трампа). "Это - политический расчет, и я себе этого позволить не могу, даже в религиозном плане я не разделяю прозелитизма", - сказал Франциск, отвечая на вопрос, не надеется ли он "смягчить позиции американского президента по вопросам климата и миграции".