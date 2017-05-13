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ВВС Ирака точечным ударом уничтожили более 10 полевых командиров ИГ на западе страны

Международная панорама
13 мая, 23:50 UTC+3 КАИР /Корр. ТАСС, Александр Елистратов

Группе разведки иракских войск удалось выяснить время и точное место сбора главарей вооруженных формирований террористов в пригороде Эль-Каима

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КАИР, 13 мая. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. Военно-воздушные силы Ирака ликвидировали более 10 полевых командиров террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), собравшихся вместе близ города Эль-Каим, расположенного на западе страны рядом с границей с Сирией. Об этом  сообщило Управление информации иракской армии.

По его сведениям, группе разведки иракских войск удалось выяснить время и точное место сбора главарей вооруженных формирований террористов в пригороде Эль-Каима. На этой сходке, согласно разведданным, "полевые командиры экстремистов намеревались согласовать планы вылазок и терактов против правительственных войск и местных жителей в период священного для мусульман поста в месяц рамадан", который начинается в конце мая.

"В результате точечного удара иракской авиации по месту сбора радикалов было уничтожено 13 полевых командиров ИГ, еще несколько высокопоставленных боевиков в иерархии террористической группировки получили ранения", - говорится в заявлении Управления информации. Отмечается также, что в том же авиарейде под Эль-Каимом боевые самолеты разбомбили еще восемь объектов, принадлежащих ИГ. Среди них - несколько складов с оружием и боеприпасами, мастерские по производству взрывных устройств и ангар, где боевики снаряжали взрывчаткой бронированные машины, которые затем использовались против иракской армии.

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