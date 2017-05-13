Американца приговорили к более пяти годам тюрьмы за угрозы убить Барака Обаму

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НЬЮ-ЙОРК, 13 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Житель американского штата Орегон Джон Рус, угрожавший в социальных сетях физической расправой 44-му президенту США Бараку Обаме и членам его семьи, приговорен к более пяти годам тюрьмы. После отбытия наказания он будет обязан в течение еще трех лет находиться под надзором властей, сообщило сегодня информационное агентство Associated Press (AP).
"Призывающие к насилию посты в социальных СМИ не менее опасны, чем угрозы реальные. Мы будем продолжать расследовать и наказывать за подобные преступления", - цитирует AP заявление окружного прокурора в Орегоне Билли Уильямса.
Рус ранее сознался в том, что в Twitter угрожал расправой Обаме и членам его семьи. Американец в своем Facebook угрожал расстреливать агентов Федерального бюро расследований из снайперской винтовки.
Он был арестован 28 апреля прошлого года около медицинского учреждения в городе Уайт-Сити. При обыске в машине у Руса был обнаружен полуавтоматический пистолет, а дома - самодельные взрывные устройства. Во время судебного разбирательства он утверждал, что никогда не собирался воплотить свои угрозы в реальность.