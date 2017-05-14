Репетиция выборов в Бундестаг: на западе ФРГ пройдут выборы в региональный парламент

БЕРЛИН, 14 мая. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Выборы в парламент немецкой федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия пройдут в воскресенье. По итогам голосования будет сформирован ландтаг и уже потом правительство этого субъекта федерации. В настоящее время оно состоит из Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и "зеленых", но, согласно опросам общественного мнения, эти две политические силы уже не смогут рассчитывать на большинство, а для формирования коалиции им потребуется третий участник.

При определенных раскладах кабмин может возглавить партия Ангелы Меркель Христианско-демократический союз (ХДС), но опять же не в одиночку, а в альянсе с другими политическими силами. Возможных вариантов правительственного союза может быть как минимум три.

Выборы в Северном Рейне - Вестфалии называют генеральной репетицией выборов в федеральный парламент, которые намечены на 24 сентября. К голосованию приковано повышенное внимание по ряду причин: во-первых, этот субъект федерации является самым густонаселенным в стране - из 18 млн жителей около 13,2 млн имеют право голоса, в регионе расположены такие крупные города, как Кельн, Бонн, Дюссельдорф, Дортмунд; во-вторых, Ландтаг этой земли избирают в самую последнюю очередь, за четыре месяца до Бундестага, что дает социологам, наблюдателям и политикам возможность оценить настроения электората, основываясь не на опросах, а на реальном выражении настроений электората.

Кроме того данный регион имеет важное значение с точки зрения экономики, так как там расположены штаб-квартиры 13 из 30 крупнейших предприятий федеративной республики.

В истории ФРГ неоднократно случалось так, что центральное правительство Германии формировалось по образцу вестфальского. Так было в 1966 году, когда сначала в Дюссельдорфе кабмин был сформирован из социал-демократов и либералов, а несколько месяцев спустя такая же коалиция под руководством Вилли Брандта пришла к власти в Берлине. Аналогичная ситуация произошла в 1998 году - кабмин Северного Рейна - Вестфалии сформировали СДПГ и "зеленые", эти же партии вошли в общефедеральное правительство Герхарда Шредера. А в 2005 году победа ХДС в этой земле стала предвестником назначения Ангелы Меркель на должность канцлера.

"Ямайка" или "светофор", или "большая коалиция"?

Согласно последним опросам общественного мнения, которые были проведены различными социологическими службами, рейтинг СДПГ в Северном Рейне - Вестфалии составляет 30-33%, ХДС - 30-32%, либеральной Свободной демократической партии (СвДП) - 12-13%, "зеленых" - 6-7%, правых популистов из "Альтернативы для Германии" (АдГ) - 6-7%, Левой партии - 5%. Такой расклад делает возможным формирование сразу нескольких коалиций. Какая именно разделит министерские портфели, станет известно несколько позже по итогам переговоров непосредственно между политическими силами, которые преодолеют пятипроцентный барьер.

При составлении различных графиков или рейтингов популярности в немецкой политической традиции принято обозначать партии определенными цветами. К примеру, ХДС всегда обозначается черным, СДПГ - красным, СвДП - желтым, АдГ - голубым. Отсюда следуют образные названия различных альянсов.

Если отталкиваться от текущих рейтингов, то к власти может прийти союз, состоящих из социал-демократов, "зеленых" и либералов - его в ФРГ для краткости и удобства называют "светофор". Второй вариант будущего правительства самой густонаселенной земли - коалиция под условным названием "Ямайка", в которую могут войти ХДС, "экологи" и СвДП. Такое обозначение является отсылкой к флагу карибского государства, на котором есть черный, желтый и зеленый цвета.

Вероятной считают и "большую коалицию", которая состоит из двух крупнейших политических сил страны - партии Меркель и СДПГ. Такой правительственный союз формирует в настоящее время кабинет министров на федеральном уровне.

Потенциальные премьер-министры

Социал-демократов на выборы поведет нынешняя глава вестфальского правительства Ханелоре Крафт. Региональный кабинет министров она возглавляет с 2012 года, когда СДПГ нанесли сокрушительное поражение правившим к тому моменту в земле консерваторам. Сокрушительным оно стало потому, что набранные ХДС 26,3% оказались худшим результатом в истории партии, а главу регионального отделения Норберта Ретгена тогда Меркель уволила не только с поста в партии, но и с поста министра окружающей среды.

За последние пять лет Крафт выступала за развитие возобновляемых источников энергии, полный отказ от атомной энергетики, реформирование школьной системы, отмену платы за детские сады. Несколько лет назад она рассматривалась в качестве кандидата на должность канцлера от СДПГ, которым в конечном итоге стал бывший глава Европарламента Мартин Шульц.

От партии Меркель на должность премьер-министра земли претендует Армин Лашет. С 2012 года он возглавляет отделение ХДС в Северном Рейне - Вестфалии и занимает должность зампреда этой политической силы на федеральном уровне. На протяжении последних месяцев он подвергал резкой критике действующее в земле "красно-зеленое" правительство за просчеты по вопросам безопасности.

Кроме того, Лашет делал упор на события новогодней ночи в Кельне, где более тысячи мигрантов, разделившись на группы, нападали на женщин, а также на то, что органы внутренней безопасности упустили из вида исламиста Аниса Амри, который в конце декабря прошлого года совершил теракт в Берлине.

Опосредованное противостояние Меркель и Шульца

В сентябре в Германии пройдут выборы в Бундестаг. Голосование в землях рассматривается как важный индикатор локальных настроений населения ФРГ. В настоящее время эксперты говорят о политическом противостоянии Меркель и ее соперника Шульца. В данном контексте соперничество консерваторов и социал-демократов на выборах в Северном Рейне - Вестфалии приобретает особое значение.

C начала года в ФРГ появилось новое понятие - "эффект Шульца", под которым понимают стремительный рост популярности СДПГ на федеральном уровне. На стыке января и февраля за две недели по опросам социал-демократы отыграли 10%-е отставание от ХДС и сравнялись с ними по рейтингам. Это произошло после того, как экс-главу Европарламента выдвинули в кандидаты в канцлеры. Выборы в ландтаги призваны стать своеобразным индикатором и дать ответ на вопрос, насколько долгосрочен данный эффект.

Первый тест в этом году социал-демократы провалили - на выборах в ландтаг самой маленькой федеральной земли Саар, которые состоялись 26 марта, 40,7% голосов набрали консерваторы, СДПГ финишировала второй, получив 29,6%. Неделю назад было голосование в другой земле, Шлезвиге - Гольштейне, на котором "красные" также пропустили вперед партию Меркель - 33% против 26%.

Вообще, Северный Рейн - Вестфалия является оплотом социал-демократов. С 1966 года они лишь однажды уступали должность премьер-министра консерваторам - в 2005 году. С учетом этого возможная победа ХДС может существенно укрепить позиции канцлера за четыре с половиной месяца до выборов в Бундестаг и окончательно свести на нет "эффект Шульца".