Единственного недостающего в парламенте Абхазии депутата выберут в Гудауте

СУХУМ, 14 мая. /Корр. ТАСС Анжела Кучуберия/. Выборы единственного недостающего в 35-местном парламенте Абхазии депутата состоятся в воскресенье в Гудауте, в избирательном округе №17. В первом туре выборов, прошедших 12 марта, ни один из двух баллотировавшихся там кандидатов не набрал больше половины голосов избирателей, в связи с чем были назначены повторные выборы.

"В 17-м округе баллотируются те же кандидаты, что и в первом туре. Это бывший премьер-министр Леонид Лакербая и депутат пятого созыва Леонид Чамагуа", - сообщили ТАСС в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Абхазии.

"В округе все готово для проведения голосования, участки откроются в 08:00 и закроются в 20:00 мск", - сказал представитель ЦИК Алиас Брандзия. По его словам, для того, чтобы выборы были признаны состоявшимися, в них должны принять участие не менее 25% избирателей из числа внесенных в списки, а победителем считается кандидат, набравший больше половины голосов (50% плюс один голос - прим. ТАСС). Для того, чтобы в выборах могли проголосовать все избиратели, срок действия внутренних паспортов образца 2005 года был продлен до 15 мая 2017 года.

Первое заседание Народного собрания - парламента Республики Абхазия, избранного в два тура 12 и 26 марта, состоялось 12 апреля, и в этот же день были избраны спикер и три его заместителя. Главой законодательного органа страны стал 71-летний депутат предыдущих трех созывов Валерий Кварчия, в парламенте образовано девять комитетов.

Всего на 35 мест изначально претендовали 137 кандидатов. Среди 34 избранных по крайней мере 20 поддерживают власти республики, 10 - сторонники оппозиции, в том числе экс-президент Александр Анкваб и сопредседатель Блока оппозиционных сил Аслан Бжания.