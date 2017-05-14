КНДР осуществила запуск неопознанной ракеты

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. КНДР произвела испытательный запуск ракеты неопознанного образца с полигона на западном побережье страны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на южнокорейских военных.

Согласно информации агентства Yonhap, запущенный снаряд мог быть баллистической ракетой.