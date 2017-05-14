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КНДР осуществила запуск неопознанной ракеты

Международная панорама
14 мая, 0:26 дата обновления: 14 мая, 0:40 UTC+3

Согласно информации агентства Yonhap, запущенный снаряд мог быть баллистической ракетой

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© AP Photo/Lee Jin-man

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. КНДР произвела испытательный запуск ракеты неопознанного образца с полигона на западном побережье страны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на южнокорейских военных.

Согласно информации агентства Yonhap, запущенный снаряд мог быть баллистической ракетой.

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Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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